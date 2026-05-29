Σπάνια εμφάνιση για την Τζόαν Κιούζακ: Η σταρ των ’90s στο κόκκινο χαλί μετά από 11 χρόνια

Μετά από 11 χρόνια μακριά από το κόκκινο χαλί, η Τζόαν Κιούζακ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Toy Story 5», στο Λονδίνο.

Η Τζόαν Κιούζακ επιστρέφει στην αγαπημένη σειρά ταινιών, χαρίζοντας ξανά τη φωνή της στην Τζέσι, την καουμπόισσα που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους. Για την εμφάνισή της, η ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό και διακριτικό σύνολο. Φόρεσε λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μακριά μαύρη ψηλόμεση φούστα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με γυαλιά οράσεως και ένα ασημένιο ρολόι.

Στην πρεμιέρα, η Τζόαν Κιούζακ πόζαρε δίπλα στους συμπρωταγωνιστές της, Τομ Χανκς και Τιμ Άλεν, οι οποίοι επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους του Γούντι και του Μπαζ Λάιτγιαρ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Γκρέτα Λι, ο σκηνοθέτης Άντριου Στάντον και η παραγωγός Λίντσεϊ Κόλινς. Στο πλευρό της ηθοποιού ήταν και ο σύζυγός της, Ρίτσαρντ Μπερκ. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι από το 1996 και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Η εμφάνιση της Τζόαν Κιούζακ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τελευταία φορά που είχε περπατήσει σε κόκκινο χαλί ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015. Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός έχει επιλέξει μια πιο ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ. Ζει στο Σικάγο με την οικογένειά της και διατηρεί ένα κατάστημα δώρων.

Η Τζόαν Κιούζακ γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από ρόλους που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Υπήρξε δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, για τις ταινίες «Working Girl» και «In & Out», ενώ το κοινό τη θυμάται επίσης από τις ταινίες «Sixteen Candles», «Addams Family Values» και «School of Rock». Στο «Sixteen Candles» εμφανίστηκε μάλιστα στο πλευρό του αδελφού της, Τζον Κιούζακ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της στην τηλεόραση, καθώς ξεχώρισε μέσα από τη σειρά «Shameless», ρόλος για τον οποίο κέρδισε βραβείο Emmy. Η τελευταία της συμμετοχή ως ηθοποιός ήταν στην ταινία «Let It Snow», το 2019. Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου 2026.

Joan Cusack Makes First Red Carpet Appearance in 11 Years for Toy Story 5 https://t.co/W8NUSsYY6B — E! News (@enews) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

