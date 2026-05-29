Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένη τον Ιούνιο του 2022 σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και μέσω αξιοποίησης ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος.

Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη την Τετάρτη 27-05-2026 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να διέφυγαν εκτός Ελλάδας,μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση των προανακριτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενο αρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και 5 ακόμη άτομα.

Ως αποτέλεσμα το θύμα μετοίκησε εκτός Θεσσαλονίκης, ωστόσο όταν τον Ιούνιο του 2022 επέστρεψε, απήχθη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην περιοχή όπου διέπραξαν την ανθρωποκτονία. Ακολούθως, με σκοπό την απόκρυψη του εγκλήματος, αφαίρεσαν μικρή βάρκα από το σημείο και απέρριψαν τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, διακριβώθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής έτερου ομοεθνούς του θύματος, η οποία τελέστηκε το 2020 από 3 από τα εμπλεκόμενα άτομα και συνδέεται άμεσα με την ανθρωποκτονία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, 7 μαχαίρια και αναδιπλούμενος σουγιάς, λόγος για τον οποίο σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

