Τις δικές του ευχές στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που κάνουν σήμερα Παρασκευή (29/05) την πρεμιέρα τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, ο Τσίπρας θέλησε να εμψυχώσει τα παιδιά, υπενθυμίζοντάς τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει το μέλλον τους, καθώς οι προκλήσεις της ζωής είναι πολλές και βρίσκονται όλες μπροστά τους.

Συγκεκριμένα, το μήνυμά του ανέφερε:

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας.

Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».

Η ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

