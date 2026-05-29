Η Πορτογαλία κατέγραψε νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο με 40,3°C στην κεντρική πόλη Μόρα, την ώρα που χώρες της δυτικής Ευρώπης είναι αντιμέτωπες με συνθήκες καύσωνα.

Η θερμοκρασία που καταγράφηκε την Τετάρτη ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της Πορτογαλίας, που ήταν 40°C και είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2001.

Οι υπουργοί στη Γαλλία συνεδριάζουν για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στους καύσωνες, ενώ το νούμερο ένα του τένις, Γιανίκ Σίνερ, αποκλείστηκε από το Roland Garros έχοντας ταλαιπωρηθεί από τη ζέστη.

Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για καύσωνα στην πρωτεύουσα, Ρώμη, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 32°C την Πέμπτη.

Ο καύσωνας προβλέπεται να συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελβετία να έρχονται επίσης αντιμέτωπες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Σε περιοχές της Πορτογαλίας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35°C την Παρασκευή, προτού η ζέστη αρχίσει να υποχωρεί, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Μέτρα ετοιμότητας στη Γαλλία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προέδρευσε σε υπουργική σύσκεψη το απόγευμα της Πέμπτης με σκοπό την ανάπτυξη ενός σχεδίου ετοιμότητας για ακραία φαινόμενα καύσωνα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών και της διασφάλισης επαρκούς παροχής νερού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι εξετάσεις του Μπακαλορεά (Baccalaureate) –το γαλλικό αντίστοιχο των πανελλαδικών εξετάσεων– θα συνεχιστούν κανονικά κατά τη διάρκεια του καύσωνα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των ανυπόφορων θερμοκρασιών στο εσωτερικό τους.

Ο Υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρουά, δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ότι τα εξεταστικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις αίθουσες με την περισσότερη σκιά, προσθέτοντας ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν «απλά επειδή οι μαθητές είναι προετοιμασμένοι και... υπάρχει επίσης ένα χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου περιμένουν τα αποτελέσματά τους».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε επικρίσεις από εκπαιδευτικά συνδικάτα και δασκάλους, με έναν εξ αυτών να δηλώνει στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι οι εκπαιδευτικοί «αναγκάζονται να φέρνουν δικούς τους ανεμιστήρες».

Μια έρευνα του συνδικάτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Γαλλίας διαπίστωσε ότι σχεδόν το 78% των σχολείων κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 30°C αυτή την εβδομάδα, ενώ ανέφερε ότι υπήρξαν πληροφορίες για εκπαιδευτικούς που έφεραν κατσαβίδια για να καταφέρουν να ανοίξουν τα παράθυρα.

Περιορισμοί στην κυκλοφορία και επιπτώσεις στον αθλητισμό

Δεκαεπτά διαμερίσματα της Γαλλίας -στα βορειοδυτικά, καθώς και το Παρίσι- βρίσκονται υπό πορτοκαλί συναγερμό, που σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικοί» με τον καιρό.

Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 33°C στο Παρίσι την Πέμπτη και αναμένεται να αγγίξουν τους 34°C το Σάββατο και την Κυριακή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε μέτρα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα μέχρι το Σάββατο, στα οποία περιλαμβάνεται η προτεραιότητα σε οχήματα χαμηλών ρύπων και η μείωση των ορίων ταχύτητας. Παράλληλα, θα προσφέρεται ενιαίο εισιτήριο για ολόκληρο το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών.

Στο Roland Garros στο Παρίσι, ο Σίνερ φαινόταν να οδεύει προς μια άνετη νίκη προτού η κατάστασή του παρουσιάσει ξαφνική επιδείνωση. Ο Ιταλός παραπονέθηκε για ζαλάδα και αίσθημα ληθάργου προτού «καταρρεύσει» αγωνιστικά.

«Ήταν μια δύσκολη θέση», σχολίασε αργότερα, αλλά πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα δεν είχε να κάνει με τη ζέστη ή τον καιρό. Ήμουν απλά εγώ σήμερα, αλλά αυτά συμβαίνουν».

The Paris heat was brutal and for the first time in months, Jannik Sinner looked physically drained. Under the scorching Roland Garros sun, the World No. 1 suffered one of the toughest losses of his season and you could see just how much it hurt him. pic.twitter.com/rA6kUItAUC — Alexander Umeakubuike ✊🏿 (@AUmeakubuike) May 29, 2026

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα

Εν τω μεταξύ, ο κόκκινος συναγερμός της Ιταλίας στη Ρώμη -καθώς και στη Φλωρεντία, την Μπολόνια, την Μπρέσια και το Τορίνο- είναι ο πρώτος για φέτος, προειδοποιώντας για «πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία υγιών και δραστήριων ανθρώπων».

Οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν στους 35°C στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αν και το τρέχον κύμα ζέστης δεν θεωρείται επίσημα καύσωνας για την Ισπανία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας δήλωσε ότι πρόκειται για ζέστη που συνήθως παρατηρείται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Η άμεση αιτία του καύσωνα είναι ένας «θόλος θερμότητας» – μια περιοχή υψηλής πίεσης που εγκλωβίζεται, παγιδεύοντας τον θερμό αέρα από κάτω της.

Αν και είναι δύσκολο να συνδεθούν μεμονωμένα ακραία καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτή καθιστά τους καύσωνες πιο συχνούς και πιο έντονους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά 0,56°C ανά δεκαετία, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus – ρυθμός ικανός να καταστήσει τα ακραία φαινόμενα ζέστης σημαντικά πιο σοβαρά.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες είναι πιθανό να συνεχίσουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά φέτος, καθώς και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τα 11 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ σημειώθηκαν όλα από το 2015 και μετά, και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τον καιρό και το κλίμα ανέφερε ότι αυτή η τάση προβλέπεται να συνεχιστεί, με ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμότητας να είναι «πιθανό» πριν από το 2031.

Πηγή: skai.gr

