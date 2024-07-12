Η Χαμάς πρότεινε τον σχηματισμό ανεξάρτητης κυβέρνησης εκ προσωπικοτήτων που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα για την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά τον πόλεμο, δήλωσε μέλος του πολιτικού γραφείου του ισλαμικού κινήματος που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Προτείναμε μία ακομμάτιστη κυβέρνηση με εθνικές αρμοδιότητες για να κυβερνήσει την Γάζα και την Δυτική Οχθη μετά τον πόλεμο», δηλώνει ο Χοσάμ Μπαντράν σε ανακοίνωση με θέμα τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ντόχα και το Κάιρο μέσω μεσολαβητών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Η διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο αποτελεί εσωτερική παλαιστινιακή υπόθεση στην οποία δεν θα πρέπει να υπάρξει εξωτερική παρέμβαση και δεν πρόκειται να συζητήσουμε το θέμα της μεταπολεμικής Γάζας με οποιαδήποτε ξένη πλευρά», προσθέτει ο Μπαντράν.

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP χωρίς να κατονομάζεται ότι η πρόταση για την κυβέρνηση από ανεξάρτητες προσωπικότητες παρουσιάστηκε «από κοινού με τους μεσολαβητές».

Η κυβέρνηση αυτή θα διαχειρίζεται «τις υποθέσεις της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης κατά την πρώτη μεταπολεμική φάση και θα χαράξει τον δρόμο για εκλογές».

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αλλά και την εξεύρεση μιας λύσης για τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να λέει πως με συμφωνία ή χωρίς θα συνεχίσει τον πόλεμο «ωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι» που έχουν οριστεί, με άλλα λόγια η εξάλειψη της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Χθες βράδυ, δήλωσε πως η κυβέρνησή του έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που καταλήφθηκε στις αρχές Μαΐου, για να εμποδιστεί «το λαθρεμπόριο όπλων» με προορισμό τις δυνάμεις της Χαμάς από την αιγυπτιακή επικράτεια.

Η απαίτηση αυτή, να διατηρηθεί ο έλεγχος «του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας και του σημείου διέλευσης της Ράφας», είναι μέρος των «τεσσάρων αρχών» που έθεσε το Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, ενώ η Χαμάς από την πλευρά της απαιτεί να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη ζώνη ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

