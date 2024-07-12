Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός ζευγαριού για απόπειρα κατασκοπείας, καθώς κρίθηκε ύποπτο ότι προσπάθησε να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες στη Μόσχα.

Η 40χρονη γυναίκα και ο 62χρονος σύζυγός της, Αυστραλοί υπήκοοι και κάτοχοι ρωσικών διαβατηρίων, κατηγορούνται για «προετοιμασία του αδικήματος της κατασκοπείας», δήλωσε ο Ρις Κέρσοου, ο ανώτερος αξιωματούχος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στην Αυστραλία, οι αστυνομικοί εισαγγελείς μπορούν να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον υπόπτων. Αυτή η κατηγορία επισύρει μέγιστη ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Το ζευγάρι, που ζούσε στην Αυστραλία για περισσότερα από 10 χρόνια, συνελήφθη την Πέμπτη στο σπίτι του στο Μπρίσμπεϊν (ανατολικά). Οι δύο ύποπτοι εμφανίστηκαν χωριστά και για λίγο την Παρασκευή σε δικαστήριο της πόλης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και οι δύο τέθηκαν υπό κράτηση εν αναμονή της ακρόασης στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η γυναίκα, η οποία υπηρετεί στον αυστραλιανό στρατό, είχε εργαστεί για αρκετά χρόνια ως «τεχνικός πληροφοριακών συστημάτων» στις αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ο επίτροπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Πραγματοποίησε «αδήλωτα» ταξίδια στη Ρωσία κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας άδειας.

Κατά τη διάρκεια παραμονής της στη Ρωσία, φέρεται να εξήγησε στον σύζυγό της, έναν αυτοαπασχολούμενο, πώς να συνδεθεί στον επίσημο λογαριασμό του από το σπίτι τους.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο σύζυγός της είχε πρόσβαση στα έγγραφα που του ζητήθηκαν και τα έστειλε στη σύζυγό του στη Ρωσία», είπε ο Κέρσοου.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αναζήτησαν αυτές τις πληροφορίες με την πρόθεση να τις παράσχουν στις ρωσικές αρχές. Το ερώτημα εάν αυτές οι πληροφορίες παραδόθηκαν παραμένει βασικό στοιχείο της έρευνάς μας», τόνισε.

Η Αυστραλία είναι μέλος του «Five Eyes» (Πέντε Μάτια), μιας συμμαχίας πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία, η οποία μοιράζεται ευαίσθητες πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

