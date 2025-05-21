Κοίτασμα 6,1 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου εκτιμά ότι υπάρχει στη Λεκάνη του Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Continental Resources, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Η Continental Resources και η τουρκική εθνική εταιρεία πετρελαίου TPAO υπέγραψαν το Μάρτιο συμφωνία κοινοπραξίας για την εξόρυξη σχιστολιθικού πετρελαίου στην εν λόγω λεκάνη.

«Οι τρέχουσες ετήσιες τουρκικές εισαγωγές (αργού) πετρελαίου είναι 365 εκατομμύρια βαρέλια. Έτσι τα 6,1 δισεκατομμύρια βαρέλια του κοιτάσματος είναι ένας θαυμάσιος αριθμός», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στη διάρκεια επίσκεψής του αυτή την εβδομάδα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο υπουργός είχε προηγουμένως δηλώσει πως η συμφωνία του Μαρτίου ανοίγει «μια νέα εποχή στην τοπική εξερεύνηση για πετρέλαιο» με την Τουρκία να θεωρεί εξέλιξη κλειδί την ανακάλυψη κοιτασμάτων σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου. Έχει στόχο να παράγει σχιστολιθικό αέριο στη βορειοδυτική περιφέρεια της Ανατολικής Θράκης, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

«Το σχιστολιθικό πετρέλαιο και το σχιστολιθικό αέριο θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα», δήλωσε.

Η Continental Resources δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

