Ο υπουργός Γεωργίας της Ιαπωνίας Taku Etō παραιτήθηκε μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη δήλωσή του πως δεν αγοράζει ποτέ ρύζι γιατί του το χαρίζουν οι υποστηρικτές του.

Το σχόλιο προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης καθώς η Ιαπωνία είναι αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Η παραίτηση του Taku Etō αύξησε την πίεση στον πρωθυπουργό, Shigeru Ishiba, του οποίου η αποτυχία να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών του ρυζιού και να αντιμετωπίσει μια ευρύτερη κρίση κόστους ζωής έχει εξοργίσει τους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών για την άνω βουλή τον Ιούλιο.

«Μόλις τώρα υπέβαλα την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό Ishiba», δήλωσε ο Etō στους δημοσιογράφους.

Μιλώντας σε έναν έρανο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Etō είπε ότι «δεν αγοράζω ποτέ ο ίδιος ρύζι, επειδή οι υποστηρικτές μου μού δωρίζουν τόσα πολύ που μπορώ πρακτικά να το πουλήσω». Το σχόλιο του υπουργού εξόργισε τους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν σχεδόν τα διπλάσια για μια σακούλα ρύζι σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

«Αναρωτήθηκα αν είναι σκόπιμο να παραμείνω στο τιμόνι του υπουργείου Γεωργίας σε μια κρίσιμη περίοδο για τις τιμές του ρυζιού και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι», ανέφερε σε δήλωσή του μετά την παραίτηση.

«Για άλλη μια φορά, ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες που έκανα εξαιρετικά ανάρμοστα σχόλια ως υπουργός, την ώρα που αγωνίζονται με την εκτίναξη των τιμών του ρυζιού», τόνισε.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η έλλειψη ρυζιού στην Ιαπωνία αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι κακές σοδειές λόγω του ζεστού καλοκαιριού το 2023, ο πανικός που προκλήθηκε μετά από μια προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό το 2024, που ώθησε τους πολίτες να αγοράσουν μαζικά τρόφιμα για έκτακτη ανάγκη, ενώ και οι χονδρέμποροι και οι διανομείς επίσης συγκεντρώνουν αποθέματα ρυζιού εν αναμονή περαιτέρω ελλείψεων.

Ο Etō αντικαταστάθηκε από τον Shinjirō Koizumi, πρώην υπουργό Περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

