Γάζα: «Αγκάθια» στην υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ

Μετ' εμποδίων υλοποιείται το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι πιέσεις προς τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει όλους τους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους. Προειδοποιήσεις από το Ισραήλ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παράδοση όλων των νεκρών ομήρων αποδεικνύεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ότι αποτελούν τα δύο μεγάλα «αγκάθια» για την ομαλή εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ με απώτερο στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Από την άλλη, αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη ότι τα τεχνικά κλιμάκια του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζουν τις παρασκηνιακές τους επαφές στο Σαρμ Αλ-Σέιχ, με τους διαμεσολαβητές, κυρίως της Αιγύπτου και του Κατάρ, να ασκούν εκατέρωθεν πιέσεις ώστε να μην διακοπούν. Παράλληλα, οι πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, ότι ο κατάλογος των 15 Παλαιστινίων τεχνοκρατών που προορίζονται να αποτελέσουν την προσωρινή μη-παραταξιακή παλαιστινιακή κυβέρνηση της Γάζας έχει διαβιβαστεί ήδη στο Ισραήλ, αφού εξασφαλίστηκε η συναίνεση της Χαμάς, αποτελεί ένα πρόσθετο αισιόδοξο δεδομένο – παρά τη σιγή ασυρμάτου που τηρούν οι Ισραηλινοί.

Αφοπλισμός της Χαμάς

Ωστόσο, επειδή αξιωματούχοι της Χαμάς συνεχίζουν να δηλώνουν σε αραβικά μέσα ότι η παράδοση των όπλων δεν θα γίνει σε κανέναν άλλον φορέα, παρά μόνο στο μελλοντικό ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και υπό τον όρο ότι τα μέλη της θα ενταχθούν στον μελλοντικό παλαιστινιακό εθνικό στρατό, χθες ο Πρόεδρος Τραμπ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να συμμορφωθεί με τους όρους του σχεδίου, απειλώντας ότι «υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επιβληθεί ο αφοπλισμός της οργάνωσης». Επί του πεδίου όμως, και μόλις λίγες ώρες μετά τη μερική απόσυρση των Ισραηλινών από τον θύλακα την περασμένη Παρασκευή (10/10), η Χαμάς στρατολόγησε 7.000 ενόπλους. Μάλιστα, η επίλεκτη ομάδα «Ράντα» ανακοίνωσε ότι «άρχισε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις» εκτελώντας ντόπιους Παλαιστίνιους πολιτοφύλακες που στηρίχθηκαν οικονομικά και στρατιωτικά από το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι «οι καταδότες των Ισραηλινών θα τιμωρηθούν σκληρά». Βίντεο των εκτελέσεων κάνουν από προχθές τον γύρο του διαδικτύου, με σαφείς αναφορές του πρακτορείου Reuters.

Παράδοση όλων των νεκρών ομήρων

Παράλληλα, όσον αφορά την παράδοση των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, από τους συνολικά 28 η Χαμάς παρέδωσε μέχρι στιγμής μόνο επτά. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (13/10) παρέδωσε τέσσερις, ενώ χθες το βράδυ, μετά από ισραηλινές απειλές για αντίποινα, παραδόθηκαν τέσσερις σοροί, εκ των οποίων σήμερα το πρωί ταυτοποιήθηκαν μόνο οι τρεις, καθότι το τέταρτο πτώμα αποδείχθηκε πως ανήκε σε μέλος της Χαμάς.

Ισραηλινά αντίποινα

Οι Ισραηλινοί ήδη απειλούν με αντίποινα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι εφαρμόζει παρελκυστικές τακτικές προκειμένου να προλάβει να μονιμοποιήσει τον στρατιωτικό της έλεγχο επί του πεδίου. Ενώ Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς να παραδώσει όλους του νεκρούς ομήρους το συντομότερο, το Ισραήλ εν τέλει αρνήθηκε να ανοίξει σήμερα το φυλάκιο της Ράφα, εμποδίζοντας έτσι τη διέλευση 600 οχημάτων με ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους.

Πηγή: Deutsche Welle

