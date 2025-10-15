Aνώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος διαψεύδει δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
«Είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση», λέει ο αξιωματούχος. «Θα μιλήσουμε για τη δεύτερη φάση όταν ολοκληρώσουμε την πρώτη».
Ο αξιωματούχος προσθέτει ότι υπάρχουν μεσαίου επιπέδου Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Σαρμ ελ-Σέιχ, αλλά βρίσκονται εκεί για να συζητήσουν την επιστροφή των υπόλοιπων δολοφονημένων ομήρων και την πλήρη εφαρμογή της πρώτης φάσης.
Υπενθυμίζεται ότι και ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας πως «ξεκινά αυτή τη στιγμή».
