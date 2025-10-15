Αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν σήμερα Τετάρτη, όπως δήλωσαν Αφγανοί και Πακιστανοί αξιωματούχοι, καθώς ξέσπασαν νέες μάχες μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Μια δημοσίευση στο X, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, ανέφερε: «Σε αντίποινα από τον πακιστανικό στρατό κατά της επιθετικότητας των Αφγανών Ταλιμπάν, καταστράφηκαν βασικά κρησφύγετα. Ο πακιστανικός στρατός στόχευσε σε βασικά κρησφύγετα των Αφγανών Ταλιμπάν με επιτυχία».

«Αυτές οι επιθέσεις ακριβείας πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων, το Τάγμα 4 των Αφγανών Ταλιμπάν και η Συνοριακή Ταξιαρχία 6 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δεκάδες ξένοι και Αφγανοί πράκτορες σκοτώθηκαν.»

Η δήλωση πρόσθεσε ότι ο πακιστανικός στρατός διαθέτει «πλήρη ικανότητα να δώσει μια ισχυρή και ολοκληρωμένη απάντηση σε οποιαδήποτε εξωτερική επιθετικότητα».

پاک فوج کی افغان طالبان کی جارحیت پر جوابی کارروائی ، اہم ٹھکانے تباہ کردیئے



پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کے اہم ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، سکیورٹی ذرائع



یہ Precision Strikes افغان صوبہ قندھار میں کی گئیں، سکیورٹی ذرائع



ان سٹرائیکس کے نتیجے میں افغان طالبان… pic.twitter.com/tFmRFvj5F4 — PTV News (@PTVNewsOfficial) October 15, 2025

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι πάνω από 10 άμαχοι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε σημερινές επιθέσεις στο Αφγανιστάν από τις πακιστανικές δυνάμεις, στη διάρκεια νέων συγκρούσεων που ξέσπασαν, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν στο Χ.

Στην αφγανική περιοχή Σπιν Μπόλντακ ξέσπασαν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και πραγματοποιήθηκαν βολές με όλμους, δήλωσε στο AFP ο Αλί Μοχάμεντ Χάκμαλ, εκπρόσωπος του τμήματος πληροφοριών της πόλης, κάνοντας λόγο για 15 νεκρούς αμάχους.

Πηγή: skai.gr

