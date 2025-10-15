Η Γερμανία θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με την Τουρκία για πιθανές παραδόσεις Eurofighter

Η Γερμανία συμφώνησε να διαπραγματευτεί με την Τουρκία για πιθανές παραδόσεις αεροσκαφών Eurofighter, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση της παράδοσης αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούνται για συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ακόμη, σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί στην Άγκυρα την Παρασκευή για να συζητήσει το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

