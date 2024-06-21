Η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ έλαβε 50 εκατομμύρια δολάρια (39,5 εκατομμύρια λίρες) από τον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Timothy Mellon, σύμφωνα με ομοσπονδιακή αναφορά την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το BBC news.

Το Super-Pac fund που ονομάζεται «MAGA Inc» αποκάλυψε στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή ότι έλαβε περισσότερα από 68 εκατομμύρια δολάρια από δωρητές τον περασμένο μήνα.

Το Reuters ανέφερε ότι ο κ. Mellon, κληρονόμος της οικογένειας τραπεζιτών Mellon με έδρα το Πίτσμπουργκ, έδωσε 50 εκατομμύρια δολάρια. Άλλα 10 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από τους δισεκατομμυριούχους Liz και Dick Uihlein.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο κ. Mellon έστειλε τη δωρεά την επομένη της καταδίκης του Τραμπ για 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων στη δίκη του στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Mellon υπήρξε επίσης ο μεγαλύτερος δωρητής στον ανεξάρτητο προεδρικό υποψήφιο Robert F Kennedy Jr, δίνοντας στους υπέρ-Kennedy Super-Pac American Values ​​τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Super-Pacs είναι ανεξάρτητες «επιτροπές πολιτικής δράσης» που μπορούν να συγκεντρώσουν απεριόριστα χρηματικά ποσά για να υποστηρίξουν έναν εκλογικό υποψήφιο.

Η δωρεά του Mellon βοήθησε τους συμμάχους που ήταν υπέρ του Τραμπ να ξεπεράσουν τους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις προεκλογικές εκστρατείες τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο κ. Mellon, ο οποίος ζει στο Ουαϊόμινγκ και σπάνια φωτογραφίζεται, είναι ερασιτέχνης πιλότος που έχει επενδύσει και έχει ηγηθεί σε εταιρείες που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Το Forbes εκτιμά ότι η αξία της οικογένειας Mellon είναι περίπου 14,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου Mike Bloomberg στον Τζο Μπάιντεν

Εν τω μεταξύ, το Reuters ανέφερε ότι ο δισεκατομμυριούχος Mike Bloomberg έχει δώσει σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια στους Super-Pacs που υποστηρίζουν τον Μπάιντεν.

Η συνεισφορά του κ. Bloomberg περιελάμβανε 19 εκατομμύρια δολάρια σε μια ανεξάρτητη ομάδα υπέρ του Μπάιντεν, γνωστή ως Future Forward ή FF PAC.

Η δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, η πρώην σύζυγος του συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, κάλεσε επίσης χθες τους πολίτες να ψηφίσουν τον Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο, χωρίς πάντως να αποκαλύψει αν δώρισε χρήματα στην εκστρατεία του Δημοκρατικού.

Άλλα 900.000 δολάρια δόθηκαν στο Ταμείο Νίκης του Μπάιντεν, το οποίο είναι μια συγχώνευση των επιτροπών της εκστρατείας Μπάιντεν και του Δημοκρατικού Κόμματος.

Την Πέμπτη, το pro-Kennedy Super-Pac ανέφερε ότι πήρε μόνο περίπου 280.000 δολάρια τον περασμένο μήνα, χωρίς κανένα από αυτά να προέρχεται από τον κ. Mellon.

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν επιτίθεται συχνά στον Ντόναλντ Τραμπ για τις σχέσεις τους με τους πλουσιότερους, κατηγορώντας τον ιδίως πως «πουλάει την Αμερική στους μεγαλύτερους δωρητές του».

Σε ανακοίνωσή της χθες Πέμπτη, εξέφρασε ικανοποίηση διότι συγκέντρωσε πάνω από 85 εκατομμύρια δολάρια τον Μάιο και στις αρχές Ιουνίου είχε διαθέσιμα συνολικά 212 εκατ. δολάρια.

