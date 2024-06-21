Φρίκη προκαλεί η εκτέλεση από αγνώστους επτά ανθρώπων σε δημόσια πλατεία σε μια πόλη της βορειοανατολική Βραζιλία αργά την Τετάρτη, περιστατικό που οι αρχές περιέγραψαν ως «απαράδεκτo».

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Verdes Mares μετέδωσε πλάνα από κλειστά κυκλώματα κάμερας που δείχνουν τους δράστες- εκτελεστές να οδηγούν τα θύματά τους στην πλατεία, με τα χέρια τους στο κεφάλι και παραταγμένους δίπλα-δίπλα.

💣💣💣CENAS CHOCANTES! IMAGENS DA PRAÇA DA MATRIZ EM VIÇOSA DO CEARÁ REVELAM QUE VÍTIMAS DA CHACINA FORAM RENDIDAS ANTES DAS 07 EXECUÇÕES.

Investigações apontam que autores da chacina chegaram de carro e motos. Secretário Roberto Sá está a caminho de Viçosa do Ceará. pic.twitter.com/LEvYedAvtN — Donizete Arruda (@donizetearruda7) June 20, 2024

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός είπε ότι τα θύματα βρίσκονταν σε ένα μπαρ κοντά στην πλατεία όταν οι δράστες τους επιτέθηκαν με πολλά οχήματα, με τους πυροβολισμούς να σημειώνονται γύρω στις 3 τα ξημερώματα στην πόλη Vicosa do Ceara.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν τον θάνατο επτά ανθρώπων», ανέφερε η γραμματεία ασφαλείας της πολιτείας Σεάρα στο κοινωνικό δίκτυο X, προσθέτοντας ότι άλλοι δύο τραυματίστηκαν από σφαίρες.

«Αυτό το επεισόδιο βίας είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεάρα, Ελμάνο ντε Φρέιτας.

Marcas da violência na Praça Clóvis Beviláqua, após a morte de sete jovens em chacina na madrugada de hoje (20), em Viçosa do Ceará - CE. pic.twitter.com/Q2Qxu4JCfk — Câmera Urgente (@CameraUrgente) June 20, 2024

Η Vicosa do Ceara είναι μια πόλη περίπου 60.000 κατοίκων που βρίσκεται 350 χιλιόμετρα (217 μίλια) δυτικά της Fortaleza.

Η Σεάρα είναι μια από τις φτωχότερες και πιο βίαιες πολιτείες της Βραζιλίας, με ποσοστό δολοφονιών 35,5 ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με το Φόρουμ Δημόσιας Ασφάλειας ΜΚΟ.

