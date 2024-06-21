Η Σεούλ κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για τη συνθήκη Ρωσίας - Βόρειας Κορέας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρεσβευτή στη χώρα για να διαμαρτυρηθεί για τη συνθήκη που υπογράφηκε ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα της προσέλευσης του πρεσβευτή.

Λίγο νωρίτερα, το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Τσο Τάε-γιουλ και ο Αμερικανός ομόλογός του, Άντονι Μπλίνκεν καταδίκασαν τη νέα συνθήκη ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα ως σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Πέμπτη, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τρόπους αντίδρασης στο σύμφωνο και συμφώνησαν να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις απαντήσεις της Νότιας Κορέας στη συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ δήλωσαν ότι καθεμιά από τις δύο χώρες θα παράσχει αμέσως στρατιωτική βοήθεια, αν η άλλη αντιμετωπίσει ένοπλη επίθεση.

Ο Τσο δήλωσε ότι οποιαδήποτε συνεργασία, που βοηθάει στην ενίσχυση των βορειοκορεατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, συνιστά σαφή παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τη δήλωση.

Οι ΗΠΑ θα εξετάσουν διάφορους τρόπους για να απαντήσουν στην απειλή για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα που δημιουργείται από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ο Μπλίνκεν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο νοτιοκορεάτης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσανγκ Χο-τζιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι η Σεούλ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει όπλα στην Ουκρανία ως απάντηση στο εν λόγω σύμφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

