Αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα: Ισοπέδωσαν αρτοποιείο - Τουλάχιστον 4 άμαχοι νεκροί - Δείτε βίντεο

Αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε ένα αρτοποιείο σε καταυλισμό προσφύγων στο κέντρο της Γάζας.

At home no household can make bread now for lack of electricity, cooking gas, and flour.



This bakery destroyed in Nuseirat Refugee Camp feeds hundreds of families and evacuees.

This is genocide and an attempt to starve PALestinians in Gaza. pic.twitter.com/Wq3YEXg5uA