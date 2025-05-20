Οι Κούρδοι του Ιράκ υπογράφουν ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες

Ο πρωθυπουργός των Κούρδων του Ιράκ Μασρούρ Μπαρζανί θα επιβλέψει την υπογραφή δύο ενεργειακών συμφωνιών συνολικής αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις αμερικανικές εταιρείες HKN Energy και WesternZagros, δήλωσε σύμβουλος του ηγέτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

Το HKN θα αναπτύξει το κοίτασμα φυσικού αερίου Miran, το οποίο εκτιμάται ότι θα περιέχει 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, δήλωσε σε ανάρτηση στο X η Bayan Sami Abdul Rahman, ανώτερη σύμβουλος του Μπαρζανί.

Η WesternZagros θα αναπτύξει τα μπλοκ Topkhana-Kurdamir, τα οποία περιέχουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 900 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αρκετά για να τροφοδοτήσουν εκατομμύρια κατοίκους σε όλο το Κουρδιστάν και το Ιράκ, δήλωσε ο σύμβουλος.

«Συμφωνίες ορόσημο για την ενεργειακή ασφάλεια και τους δεσμούς ΗΠΑ-Κουρδιστάν», δήλωσε ο σύμβουλος στο X.

Πηγή: skai.gr

