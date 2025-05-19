Απαντώντας στην ανακοίνωση της περιορισμένης επανέναρξης εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που πολιορκείται από το Ισραήλ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου και Γιατροί χωρίς Σύνορα κρίνουν ότι η βοήθεια που θα εισέρχεται είναι ελάχιστη για να σταματήσει "την καταστροφή" που εκτυλίσσεται έπειτα από δύο και πλέον μήνες αποκλεισμού.

"Είναι στάχτη στα μάτια, είναι ένας τρόπος να πούμε 'ναι, φέρνουν μέσα τρόφιμα', αλλά αυτό είναι σχεδόν συμβολικό", καταγγέλλει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλερ Νικολέ, υπεύθυνη εκτάκτων καταστάσεων στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF).

"Είναι καλύτερα από το τίποτα" δηλώνει, ζητώντας τουλάχιστον μια επανέναρξη της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας "σε ποσότητα" όπως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας από τη 19η Ιανουαρίου έως τη 18η Μαρτίου όταν περίπου 600 φορτηγά εισέρχονταν κάθε μέρα, όπως είπε.

"Δεν έχω πραγματικά λόγια για να σας περιγράψω την κατάσταση", δήλωσε ο Ζαν-Ραφαέλ Πουατού, της ΜΚΟ Δράση κατά της Πείνας, κάνοντας λόγο για σκηνικό Αποκάλυψης "όπου δεν υπάρχει τίποτα να φας, δεν υπάρχει τίποτα να πιείς, δεν υπάρχουν πια φάρμακα, δεν υπάρχει πετρέλαιο".

"Δεν πρέπει να αφήσουμε τον πληθυσμό να λιμοκτονήσει, ούτε για πρακτικούς ούτε για διπλωματικούς λόγους", εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου για να αιτιολογήσει την αποδέσμευση της βοήθειας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι το Ισραήλ "θα πάρει τον έλεγχο όλης" της Λωρίδας της Γάζας.

"Σήμερα επικρατεί πανικός, ερήμωση και απόλυτη σύγχυση", προειδοποιεί ο Ζαν-Φρανσουά Κορτί, πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου. Η μερική επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ είναι για τον Κορτί "μια ρητορική για να αντιμετωπιστεί η διπλωματική πίεση και όχι μια ανθρωπιστική απαίτηση, ενώ βρισκόμαστε στα πρόθυρα του λιμού και έχουμε μια ολόκληρη σειρά δεικτών που, όπως επεσήμανε η Διεθνής Αμνηστία, υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη γενοκτονία".

Οι τρεις ΜΚΟ που ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσαν επίσης ότι ανησυχούν και για τις ομάδες τους επί του πεδίου, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από Παλαιστίνιους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.

"Δεν μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται πραγματικά για κρίση της ανθρωπότητας", καταγγέλλει ο Ζαν-Φρανσουά Κορτί, πιστεύοντας ότι "οι περισσότεροι Δυτικοί δεν κάνουν αρκετά σήμερα για να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη σφαγή".

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι "οι περιορισμένες ποσότητες οι οποίες στο εξής επιτρέπεται να εισέλθουν στη Γάζα δεν αντικαθιστούν ασφαλώς μια απρόσκοπτη πρόσβαση στους πολίτες που χρήζουν ανάγκης", και υπενθύμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα σχέδιο για την παροχή βοήθειας σε ευρεία κλίμακα στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο ΟΗΕ είχε εξηγήσει την περασμένη εβδομάδα ότι έχει φορτηγά γεμάτα με 171.000 τόνους τροφίμων εν αναμονή της άδειας εισόδου.

Κατά τη διάρκεια των 42 ημερών εκεχειρίας στην αρχή της χρονιάς, 4.000 φορτηγά με βοήθεια εισέρχονταν στον θύλακα κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

"Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις για το γεγονός ότι η δουλειά μας θα διευκολυνθεί μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών και οι οποίοι έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους", δήλωσε ακόμη ο Φλέτσερ , καθώς ο ΟΗΕ έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του στη διανομή βοήθειας από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που συστάθηκε από το μηδέν και υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την άλλη πλευρά κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει "τουλάχιστον δύο σημεία διέλευσης προς τη Γάζα", να "απλοποιήσει και επιταχύνει τις διαδικασίες, να άρει κάθε ποσόστωση" και να επιτρέψει να αντιμετωπιστούν όλες οι ανάγκες σε "τρόφιμα, νερό, υγιεινή, στέγη, υγεία, καύσιμα...".

Οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι άφησαν να περάσουν φορτηγά που μεταφέρουν βρεφικές τροφές, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό.

