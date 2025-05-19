Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο υποδέχεται τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ράντεφ

Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση τον πρόεδρο της Βουλγαρίας στα Αυτοκρατορικά Ανάκτορα στο Τόκιο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρούμεν Ράντεφ στην Ιαπωνία. Η συνάντηση διήρκεσε μισή ώρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Ράντεφ παρέστη στη δεξίωση της πρεσβείας της Βουλγαρίας στο Τόκιο, την οποία παρέθεσαν η πρεσβευτής Μαριέτα Αραμπατζίεβα και ο επίτιμος πρόξενος της Βουλγαρίας στην Ιαπωνία Καζούο Καβαμούρα. "Σε κάθε διμερή σχέση, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε πόσοι Ιάπωνες ενδιαφέρονται πραγματικά για τη Βουλγαρία", δήλωσε ο Ράντεφ.

"Δεν είναι σύμπτωση ότι προσκλήθηκα στην ακρόαση αυτήν από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο. Αύριο, θα συναντηθώ με τον πρωθυπουργό (Σιγκέρου) Ισίμπα και θα υπογράψουμε συμφωνία για την αναβάθμιση των σχέσεών μας στο επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό και εύλογο αποτέλεσμα των μακροχρόνιων δεσμών μας, της ολοένα και πιο δυναμικής τομεακής συνεργασίας και της δυναμικής στις σχέσεις μας", σημείωσε.

Ο Ράντεφ μίλησε και για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Έκθεση 2025 στην Οσάκα, τονίζοντας το έντονο ενδιαφέρον για το βουλγαρικό περίπτερο. "Ήταν χαρά μου που παρευρέθηκα χθες στην Ημέρα της Βουλγαρίας στην Έκθεση. Το περίπτερό μας προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες όχι μόνο για την πλούσια ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας μας αλλά και το σύγχρονο πρόσωπό της".

Ο Ράντεφ σημείωσε ότι η Βουλγαρία φημίζεται στην Ιαπωνία για το γιαούρτι της, τα τριαντάφυλλα και τους δυνατούς παλαιστές σούμο, και ότι γίνεται όλο και πιο γνωστή ως χώρα που προοδεύει στην υψηλή τεχνολογία, τονίζοντας ότι η Σόφια αναπτύσσει αυτούς τους τομείς σε συνεργασία με την Ιαπωνία.

Όπως δήλωσε, υπάρχει μεγάλη δυναμική για συνεργασία στις τεχνολογίες πληροφορίας, την τεχνητή νοημοσύνη και τις καινοτόμες κατασκευαστικές επιχειρήσεις που αφορούν και ιαπωνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. "Η δήλωση που πρόκειται να υπογράψουμε με τον πρωθυπουργό Ισίμπα, η ακρόαση από τον αυτοκράτορα... είναι εκδηλώσεις που δίνουν νέα προοπτική και ανοίγουν πολλές πόρτες".

Στο Τόκιο, ο αρχηγός του βουλγαρικού κράτους θα έχει συνάντηση με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό όπου θα υπογράψουν Διακήρυξη για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Η επίσημη επίσκεψη περιλαμβάνει τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές στην κατοικία του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.