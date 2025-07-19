Ζελένσκι: Ρωσική επίθεση τη νύχτα με δεκάδες πυραύλους και 300 drones

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 30 πυραύλους και 300 drones στην ολονύχτια επίθεσή της.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κρίσιμες υποδομές στο Σούμι, όπου αρκετές χιλιάδες οικογένειες υπέστησαν διακοπές ρεύματος, πρόσθεσε σε δήλωσή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες που κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοστούν άμεσα οι συμφωνίες μας. Η κοινή παραγωγή όπλων, οι επενδύσεις στην παραγωγή drones στην Ουκρανία, ιδίως drones αναχαίτισης, η προμήθεια συστημάτων αεράμυνας και πυραύλων για αυτά, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής τους εδώ, στην Ουκρανία - όλα αυτά σώζουν ζωές και είναι αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία αυτή τη στιγμή» επισημαίνει στο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εναντίον της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής μεγαλούπολης.

