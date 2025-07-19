Συρία: Άγνοια στις ΗΠΑ για τις ισραηλινές επιθέσεις, αδύναμος ο αλ Σάρα

Η κυβέρνηση της Συρίας παρερμήνευσε τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ θα αντιδρούσε στην ανάπτυξη των στρατευμάτων του στο νότο της χώρας αυτή την εβδομάδα, ενθαρρυμένη από τα μηνύματα των ΗΠΑ ότι η Συρία πρέπει να κυβερνάται ως κεντρικό κράτος, δήλωσαν στο Reuters οκτώ πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον συριακών στρατευμάτων και στη Δαμασκό την Τετάρτη, σε μια κλιμάκωση που αιφνιδίασε την ισλαμιστική ηγεσία, ανέφεραν οι πηγές, αφού οι κυβερνητικές δυνάμεις κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στην πόλη Σουέιντα των Δρούζων.

Η Δαμασκός πίστευε ότι είχε το πράσινο φως τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ για να στείλει τις δυνάμεις της νότια, παρά τις πολύμηνες ισραηλινές προειδοποιήσεις να μην το πράξει, σύμφωνα με τις πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται Σύροι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, δύο διπλωμάτες και περιφερειακές πηγές ασφαλείας.

Η αντίληψη αυτή βασίστηκε σε δημόσια και ιδιωτικά σχόλια του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία, Τόμας Μπάρακ, καθώς και σε προκαταρκτικές συνομιλίες για την ασφάλεια με το Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές. Ο Μπάρακ ζήτησε η Συρία να διοικείται κεντρικά ως «μία χώρα» χωρίς αυτόνομες ζώνες.

Η αντίληψη της Δαμασκού για τα μηνύματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων της στο νότο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει ιδιωτικές διπλωματικές συζητήσεις, αλλά σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την εδαφική ενότητα της Συρίας. «Το συριακό κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει όλους τους Σύρους, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών ομάδων», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προτρέποντας τη συριακή κυβέρνηση να οδηγήσει τους δράστες των βιαιοτήτων σε λογοδοσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας αρνήθηκε ότι τα σχόλια του Μπάρακ επηρέασαν την απόφαση για την ανάπτυξη στρατευμάτων, η οποία ελήφθη με βάση «καθαρά εθνικές σκοπιμότητες» και με στόχο «να σταματήσει η αιματοχυσία, να προστατεύσει τους πολίτες και να αποτρέψει την κλιμάκωση της εμφύλιας σύγκρουσης».

Η Δαμασκός έστειλε τη Δευτέρα στρατεύματα και άρματα μάχης στην επαρχία Σουέιντα για να καταστείλει τις μάχες μεταξύ των φυλών Βεδουίνων και των ένοπλων παρατάξεων εντός της κοινότητας Δρούζων - μιας μειονότητας που ακολουθεί μια θρησκεία προερχόμενη από το Ισλάμ, με πιστούς στη Συρία, τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Οι συριακές δυνάμεις που εισήλθαν στην πόλη δέχτηκαν πυρά από την πολιτοφυλακή Δρούζων, σύμφωνα με συριακές πηγές.

Η επακόλουθη βία που αποδόθηκε σε συριακά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων στο πεδίο και της ταπείνωσης Δρούζων αμάχων, πυροδότησε ισραηλινές επιθέσεις στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας, το υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό και τα περίχωρα του προεδρικού μεγάρου, σύμφωνα με δύο πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου αξιωματούχου χώρας του Κόλπου.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ παρενέβη για να εμποδίσει τα συριακά στρατεύματα να εισέλθουν στη νότια Συρία - την οποία το Ισραήλ έχει δηλώσει δημόσια ότι θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη - και για να τιμήσει μια μακροχρόνια δέσμευση για την προστασία των Δρούζων.

Ο Σύρος ηγέτης Άχμεντ αλ Σάρα έχει δεσμευθεί ότι όσοι ευθύνονται για βιαιότητες κατά των Δρούζων θα λογοδοτήσουν. Κατηγόρησε «ομάδες εκτός νόμου» που επιδιώκουν να πυροδοτήσουν εντάσεις για τυχόν εγκλήματα κατά αμάχων και δεν ανέφερε εάν εμπλέκονταν κυβερνητικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ και άλλοι παρενέβησαν γρήγορα για να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την έξαρση της βίας ως «παρεξήγηση» μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Μια Συριακή και μια Δυτική πηγή που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι η Δαμασκός πίστευε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ, ακόμη και την περασμένη εβδομάδα στο Μπακού, οδήγησαν σε συμφωνία σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων στη νότια Συρία, ώστε η Σουέιντα να τεθεί υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες του Reuters.

Το Ισραήλ δήλωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη πρόσβαση στις συριακές δυνάμεις στη Σουέιντα για τις επόμενες δύο ημέρες. Λίγο αργότερα, η Συρία δήλωσε ότι θα αναπτύξει μια δύναμη με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ των κοινοτήτων, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Ο Τζόσουα Λάντις, επικεφαλής του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, δήλωσε ότι φαίνεται ότι ο Σάρα είχε υποεκτιμήσει τις αντιδράσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Φαίνεται ότι το στρατιωτικό του επιτελείο παρερμήνευσε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Επίσης, παρερμήνευσε τη στάση του Ισραήλ από τις συνομιλίες τους στο Μπακού», είπε.

«Το θεώρησε ως ''ναι''»

Ένας Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επικοινωνία με τις ΗΠΑ οδήγησε τη Δαμασκό να πιστέψει ότι θα μπορούσε να αναπτύξει δυνάμεις χωρίς το Ισραήλ να παρέμβει.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν όταν ενημερώθηκαν για τα σχέδια για την ανάπτυξη δυνάμεων, οδηγώντας τη συριακή ηγεσία να πιστέψει ότι είχε εγκριθεί σιωπηρά και «ότι το Ισραήλ δεν θα παρενέβαινε».

Διπλωμάτης με έδρα τη Δαμασκό δήλωσε ότι οι συριακές αρχές ήταν «υπερβολικά σίγουρες» για την επιχείρησή τους να καταλάβουν τη Σουέιντα, «βασιζόμενες σε μηνύματα των ΗΠΑ που αποδείχθηκαν ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα».

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Μπάρακ, δήλωσε δημόσια και σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Δαμασκό ότι η Συρία θα πρέπει να είναι «μία χώρα», χωρίς αυτόνομες διακυβερνήσεις για τις κοινότητές της, τους Δρούζους, τους Κούρδους ή τους Αλαουίτες, οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δύσπιστες απέναντι στη νέα ηγεσία υπό την ηγεσία των Ισλαμιστών.

Αυτή η δυσπιστία έχει ωθήσει τις παρατάξεις των Δρούζων και μια σημαντική κουρδική δύναμη στη βορειοανατολική Συρία να αντισταθούν στις αναπτύξεις του συριακού στρατού και να απαιτήσουν την ενσωμάτωση των δικών τους μαχητών στον στρατό ως μονάδες μεγάλου όγκου που σταθμεύουν μόνο στην επικράτειά τους.



Ο Λάντις είπε ότι φάνηκε πως ο Σάρα είχε αντιληφθεί τις δηλώσεις του Μπάρακ κατά του φεντεραλισμού στη Συρία «ως ένδειξη ότι η κεντρική κυβέρνηση θα μπορούσε να επιβάλει τη θέλησή της στη μειονότητα των Δρούζων με τη βία».

Ο ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου είπε ότι η Δαμασκός έκανε ένα «μεγάλο λάθος» στην προσέγγισή της στη Σουέιντα, λέγοντας ότι τα στρατεύματα είχαν διαπράξει αγριότητες συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών και της ταπείνωσης των Δρούζων. Η φύση της βίας έδωσε στο Ισραήλ την ευκαιρία να δράσει δυναμικά, δήλωσαν ο αξιωματούχος χώρας του Κόλπου και μια άλλη πηγή.

Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια ανεξάρτητη ομάδα παρακολούθησης, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο αριθμός των νεκρών από τη βία είχε φτάσει τουλάχιστον 321 άτομα, μεταξύ των οποίων ιατρικό προσωπικό, γυναίκες και παιδιά. Ανέφερε ότι περιλάμβαναν εκτελέσεις από όλες τις πλευρές.

Το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει την ώρα και την τοποθεσία ορισμένων βίντεο που έδειχναν πτώματα στη Σουέιντα, αλλά δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα ποιος διέπραξε τις δολοφονίες ή πότε συνέβησαν.

Μια περιφερειακή πηγή πληροφοριών επισήμανε ότι ο Σάρα δεν είχε τον έλεγχο των γεγονότων στο πεδίο, λόγω της έλλειψης πειθαρχημένου στρατού και της εξάρτησής του από ένα συνονθύλευμα πολιτοφυλακών, συχνά με ισλαμιστικό υπόβαθρο.

Στη σκιά και των σφαγών των Αλαουιτών, ο ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου προειδοποίησε ότι υπάρχουν «πραγματικοί φόβοι ότι η Συρία οδεύει προς τη διάσπαση σε κρατίδια».

Ο αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε ότι η επιχείρηση στη Σουέιντα δεν είχε ως στόχο την εκδίκηση ή την κλιμάκωση, αλλά τη διατήρηση της ειρήνης και της ενότητας της χώρας.

Οι ΗΠΑ κατά των ισραηλινών επιθέσεων - Άγνοια για τα πλήγματα στη Δαμασκό

Το Ισραήλ αρχικά άσκησε πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διατηρήσουν τη χώρα αδύναμη και αποκεντρωμένη μετά την πτώση του Άσαντ, ανέφερε το Reuters τον Φεβρουάριο.

Τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Σάρα, δήλωσε ότι θα άρει όλες τις αμερικανικές κυρώσεις, και παρότρυνε το Ισραήλ να συνεργαστεί με τη Δαμασκό, παρόλο που μεγάλο μέρος του ισραηλινού πολιτικού κατεστημένου παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στη νέα συριακή ηγεσία.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «δεν υποστήριξαν» τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Σουέιντα αυτή την εβδομάδα.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοκ σε ορισμένους Αμερικανούς στη Συρία. Ώρες πριν το Ισραήλ χτυπήσει την πρωτεύουσα την Τετάρτη, στελέχη τριών ενεργειακών αμερικανικών εταιρειών ενέργειας έφτασαν στη Δαμασκό για συναντήσεις.

Ο επικεφαλής και διοργανωτής της επιχειρηματικής αποστολής, διευθύνων σύμβουλος της Argent LNG, Τζόναθαν Μπας, δήλωσε στο Reuters ότι είχε λάβει επαρκή διαβεβαίωση από την Ουάσινγκτον ότι η βία που εκτυλίσσεται στη Σουέιντα δεν θα κλιμακωθεί στη Δαμασκό.

Την ώρα που χτύπησε το Ισραήλ πρότειναν ένα ενεργειακό έργο στον υπουργό Οικονομικών της Συρίας.

