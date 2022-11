Γαμψό Ξίφος: Γιατί η Τουρκία εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές σε Συρία και βόρειο Ιράκ Κόσμος 07:52, 21.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εχουν πληγεί 89 στόχοι - Τουλάχιστον 31 νεκροί και 40 τραυματίες σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων