Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: Βίντεο από την σύλληψη της φερόμενης ως δράστιδας

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης της γυναίκας, την οποία οι τουρκικές Αρχές αναγνωρίζουν ως υπεύθυνη για την τρομοκρατική επίθεση στον πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της Κωνσταντινούπλης, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Στο βίντεο φαίνονται ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να μπαίνουν σε διαμέρισμα, να περνούν χειροπέδες στη γυναίκα και να κάνουν ελέγχους ανακαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, και όπλα.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα δημοσιεύουν φωτογραφίες της γυναίκας, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το όνομά της.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

Εξάλλου, τα τουρκικά μέσα παρουσιάζουν και βίντεο από την στιγμή της έκρηξης, στο οποίο φαίνεται η φερόμενη ως δράστις της επίθεσης να προσπαθεί να διαφύγει μέσα στο τρομαγμένο πλήθος, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη στην Ιστικλάλ.

The bomber in Istiklal Street fleeing after detonating the bomb in this footage. #Istanbul pic.twitter.com/f2cTKrWHEN