Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή των Γάλλων στις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Παρίσι Θανάση Γκαβό, η συμμετοχή των εκλογέων στον δεύτερο γύρο μέχρι τις 5 το απόγευμα ανερχόταν στο 59,7%, ενώ στον πρώτο γύρο ήταν 59,39%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1981. Στις εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38,11%.

Μάλιστα, η συμμετοχή στην ψηφοφορία του δευτέρου γύρου των βουλευτικών εκλογών αναμένεται να φθάσει τουλάχιστον το 67%, έναντι 66,7% στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 6 μ.μ., αλλά είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 μ.μ. στις μεγάλες πόλεις.

Οι ψηφοφόροι ανησυχούν για το μέλλον

Ανήσυχοι για το μέλλον, εμφανίζονται οι Γάλλοι ψηφοφόροι στο Παρίσι σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Associated Press.

«Οι ατομικές ελευθερίες, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός για τους άλλους είναι αυτό που διακυβεύεται σήμερα», προειδοποίησε στο AP ο Thomas Bertrand, ένας 45χρονος ψηφοφόρος που εργάζεται στη διαφήμιση.

Ο Pierre Lubin, ένας 45χρονος διευθυντής επιχειρήσεων, ανησυχούσε για το αν οι δημοσκοπήσεις θα έδιναν μια αποτελεσματική κυβέρνηση. «Αυτό μας ανησυχεί», παρατήρησε. «Θα είναι μια τεχνοκρατική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνασπισμού που θα αποτελείται από (διαφορετικές) πολιτικές δυνάμεις;» διερωτήθηκε.



Η Valerie Dodeman, 55χρονη νομικός, ανέφερε ότι είναι απαισιόδοξη για το μέλλον. «Ό,τι κι αν συμβεί, νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα αφήσουν τους ανθρώπους δυσαρεστημένους από όλες τις πλευρές» σημείωσε.



Έξω από το Παρίσι, ο Frederic Maillard, ένας γιατρός, σχολίασε: «Είμαι θυμωμένος με την κυβέρνηση και ιδιαίτερα με τον πρόεδρο που έχουν πάρει αυτό το ανεύθυνο ρίσκο».



Η Ranaivoatisan Voahirana, η οποία επίσης εργάζεται στον ιατρικό τομέα, τόνισε ότι ψήφισε υπέρ του κυβερνητικού υποψηφίου, αλλά ήταν «σχεδόν σίγουρη» ότι το Εθνικό Μέτωπο θα κερδίσει τις εκλογές. «Οι άνθρωποι δεν θα μπουν στον κόπο να κρύψουν πια τον ρατσισμό τους», ανέφερε δε.



Ο Frederic Wallet, ένας εργάτης οικοδομών, ξεκαθάρισε ότι θα ρίξει λευκό ψηφοδέλτιο, καθώς δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία από τις επιλογές που προσφέρονται. «Καλή τύχη Γαλλία, (την επομένη των εκλογών) θα υπάρξει χάος», είπε χαρακτηριστικά.

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι νικητές σε ορισμένα υπερπόντια εδάφη

Στη Γουαδελούπη, οι αριστεροί βουλευτές του Νέου Λαϊκού Μετώπου επανεξελέγησαν με ποσοστά μεταξύ 69 και 77,5% στις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες, αφού αντιμετώπισαν κυρίως δύο υποψηφίους του Εθνικού Μετώπου που είχαν καταφέρει να προκριθούν στον δεύτερο γύρο.



Στη Μαρτινίκα, και οι τέσσερις εκλογικές περιφέρειες πήγαν στους υποψηφίους του Νέου Λαϊκού Μετώπου.



Στη Γαλλική Γουιάνα, οι δύο απερχόμενοι υποψήφιοι που υποστήριξε το Νέο Λαϊκό Μέτωπο επανεξελέγησαν, με τον Davy Rimane να λαμβάνει το 100% των ψήφων, ελλείψει αντιπάλου.



Ορισμένα αποτελέσματα στα υπερπόντια εδάφη δεν είναι ακόμη γνωστά, ιδιαίτερα στη Νέα Καληδονία, τη Ρεϋνιόν και τη Μαγιότ, όπου οι εκλογές διεξάγονται σήμερα.

#ElectionsLegislatives2024

