Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ικανοποιημένος που βλέπει τις Φιλιππίνες να ολοκληρώνουν ανεμπόδιστα το Σάββατο την αποστολή ανεφοδιασμού στα στρατεύματά τους σε έναv αμφισβητούμενο ύφαλο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, επικροτώντας τις διπλωματικές τους σχέσεις με την Κίνα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησής που είχε στο Λάος με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι αποστολές των Φιλιππίνων στο ύφαλο «Second Thomas Shoal» προκάλεσαν πολύμηνες έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσαν «συμφωνία» για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με σκοπό την εκτόνωση της έντασης, εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης.

Πηγή: skai.gr

