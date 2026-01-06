Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν την Τρίτη στο Παρίσι μια δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Zelenskyy, Macron and Starmer sign a declaration of intent regarding multinational force deployment in Ukraine in the future at the meeting of the ‘coalition of the willing’ in Paris pic.twitter.com/CogafLIVgi January 6, 2026

Η δήλωση προθέσεων ανοίγει νομικά τον δρόμο ώστε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να μπορούν να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, βοηθώντας στην ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο και στην επιτήρηση/αστυνόμευση του εναέριου χώρου και των θαλασσών της.

Σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, οι ΗΠΑ συμφώνησαν για πρώτη φορά «να στηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση επίθεσης», σύμφωνα με ανακοίνωση που υιοθετήθηκε από περίπου 40 ηγέτες ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και τον Καναδά.

Η Ουάσινγκτον υποσχέθηκε επίσης να ηγηθεί μιας υψηλής τεχνολογίας επιχείρησης για την παρακολούθηση οποιασδήποτε γραμμής κατάπαυσης του πυρός συμφωνηθεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ώστε να αποδίδεται ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις.

Η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να παρέχει αμερικανικό «δίχτυ ασφαλείας» (backstop) για αυτά τα στρατεύματα έχει χαρακτηριστεί από ευρωπαϊκές πηγές ως παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα. Η Μόσχα έχει αρνηθεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Η δήλωση προθέσεων «αποτελεί ζωτικό μέρος της ακλόνητης, σιδερένιας δέσμευσής μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα', δήλωσε σχετικά ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Όπως τόνισε, «η “Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία” θα λειτουργήσει ως δύναμη διασφάλισης, ενισχύοντας τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ικανότητα της Ουκρανίας να επιστρέψει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, στηρίζοντας την ανασυγκρότηση των ίδιων των ουκρανικών δυνάμεων», προσθέτοντας πως «η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου ώστε οι γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τους ουκρανικούς ουρανούς και τις θάλασσες και καθιστώντας τις ένοπλες δυνάμεις αξιόμαχες για το μέλλον».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε πως στις σημερινές συζητήσεις συζητήθηκαν επίσης λεπτομερέστερα οι μηχανισμοί ανάπτυξης της δύναμης επί του εδάφους καθώς και τα σχέδια για ένα κέντρο συντονισμού, ενώ τόνισε ότι «μετά την κατάπαυση του πυρός το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν επίσης «στρατιωτικούς κόμβους» σε όλη την Ουκρανία, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της δύναμης και να κατασκευαστούν προστατευμένες εγκαταστάσεις για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, προς στήριξη των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας»

