«Ο Σάχης θα επιστρέψει»: Αμετακίνητοι οι Ιρανοί στους δρόμους, παρά τα θύματα της καταστολής - Βίντεο

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο Ιράν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που ξεκίνησαν ως μία κινητοποίηση κατά της ακρίβειας από τους εμπόρους της χώρας.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά. 

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα τις  επίσημες ανακοινώσεις και τα ιρανικά, κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ΜΚΟ με έδρα το εξωτερικό εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων καταστολής, κατά τις πρώτες εννέα ημέρες των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, «τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί».

Σήμερα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, «αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί» σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars. 

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων, στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις το Σάββατο, σκοτώθηκε άλλο ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. 

«Ο Σάχης θα επιστρέψει»

Η ιρανική αστυνομία διέλυσε σήμερα διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πλήθος φώναζε «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», (αναφερόμενο στη δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979) ενώ πολλοί διαδηλωτές δήλωναν ότι «ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. 

«Ελευθερία! Ελευθερία!», «Χωρίς ντροπή», φώναζαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις» που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Οι πρόσφατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022 όταν το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Φωτογραφία αρχείου ΑΡ 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διαδηλώσεις
