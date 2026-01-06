Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο Ιράν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που ξεκίνησαν ως μία κινητοποίηση κατά της ακρίβειας από τους εμπόρους της χώρας.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα τις επίσημες ανακοινώσεις και τα ιρανικά, κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ΜΚΟ με έδρα το εξωτερικό εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων καταστολής, κατά τις πρώτες εννέα ημέρες των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, «τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί».

Σήμερα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, «αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί» σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων, στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις το Σάββατο, σκοτώθηκε άλλο ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

«Ο Σάχης θα επιστρέψει»

Η ιρανική αστυνομία διέλυσε σήμερα διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

In Iran, the shopkeepers' protest continued as eyewitness videos showed people throwing gas canisters amid clashes with security forces in Tehran's Grand Bazaar https://t.co/fmjaHPVs7i pic.twitter.com/xjla98Axaj — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

Το πλήθος φώναζε «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», (αναφερόμενο στη δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979) ενώ πολλοί διαδηλωτές δήλωναν ότι «ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ελευθερία! Ελευθερία!», «Χωρίς ντροπή», φώναζαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις» που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Tear gas attack on civilians in Tehran’s Bazaar.



Today, Tuesday, on the tenth day of nationwide protests, security forces attacked protesters in Tehran using tear gas.#Iran pic.twitter.com/ptZbOUQzjR — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 6, 2026

Οι πρόσφατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022 όταν το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Φωτογραφία αρχείου ΑΡ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.