Ζελένσκι: Σύντομα οι υπογραφές για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία 

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή αποτρεπτική δύναμη μετά από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, καθώς και ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, μετά τη συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε συγκεκριμένες συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και ότι υπολογίζει πως οι εγγυήσεις ασφαλείας θα υπογραφούν σύντομα.
