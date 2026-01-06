Λογαριασμός
Ζελένσκι: Σύντομα οι υπογραφές για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία 

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως έχει καθοριστεί πώς θα λειτουργεί η ευρωπαϊκή αποτρεπτική δύναμη που θα αναπτυχθεί με την κατάπαυση του πυρός  

Ζελένσκι στη Συμμαχία των Προθύμων

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή αποτρεπτική δύναμη μετά από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, καθώς και ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, μετά τη συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε συγκεκριμένες συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και ότι υπολογίζει πως οι εγγυήσεις ασφαλείας θα υπογραφούν σύντομα.


 

TAGS: Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία
