Κόστα: Η ΕΕ θα συμβάλει να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζεται η Ουκρανία

«Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε σε ένα σύστημα πολιτικά και νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων, που θα ενεργοποιηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Κόστα πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία με πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές επί του πεδίου.

«Μόλις πραγματοποιήσαμε μια παραγωγική και σημαντική συνεδρίαση της "Συμμαχίας των Προθύμων" στο Παρίσι, για να προχωρήσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε σε ένα σύστημα πολιτικά και νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων, που θα ενεργοποιηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσθεσε ότι «η ΕΕ θα συμβάλει στις προσπάθειες για να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζεται η Ουκρανία για οποιαδήποτε συμφωνία που θα οδηγεί σε μια διαρκή ειρήνη».

Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, όπως είπε, η ΕΕ:

θα στηρίξει την Ουκρανία στην πορεία ένταξής της, που αποτελεί βασικό στοιχείο της μελλοντικής της ευημερίας.

θα συνδράμει στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια μέσω του δανείου των 90 δισ. ευρώ που συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (EUCO) τον περασμένο Δεκέμβριο. Μέρος αυτών των κεφαλαίων θα στηρίξει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην επιθετικότητα.

θα συνδράμουμε με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ επί του πεδίου.

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση — πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου.

Πρόσθεσε ότι η κοινή δήλωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα: «Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Ουκρανίας και ένα ασφαλές, προστατευμένο και ευημερούν μέλλον βρίσκεται μπροστά».



