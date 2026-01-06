Γουίτκοφ: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν σχεδόν «κλειδώσει»

Η συμφωνία για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί και όσα έχουν συμφωνηθεί θα διασφαλίσουν στο Κίεβο πως δεν θα αντιμετωπίσει άλλη εισβολή από τη Ρωσία, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τις επαφές που είχε στο Παρίσι με τα μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων» και την ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Πιστεύουμε ότι, σε μεγάλο βαθμό, έχουμε ολοκληρώσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε το τελευταίο στοιχείο για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας αφορά το εδαφικό. «Βοηθάμε στη διαμεσολάβηση και βοηθάμε στην ειρηνευτική διαδικασία», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ επεσήμανε μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «στηρίζει με ζέση» τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ εξήγησε πως στόχος τους είναι: «α) να αποτρέψουν οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις στην Ουκρανία και β) αν υπάρξουν επιθέσεις, να αμυνθεί».

«Και θα κάνουν και τα δύο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «είναι τόσο ισχυρά όσο οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς - όλοι εδώ το έχουν αναγνωρίσει».

Ανέφερε ακόμη ότι ο Τραμπ «δεν κάνει πίσω όσον αφορά τις δεσμεύσεις του» και ότι οι ΗΠΑ «θα είναι εκεί για τους Ουκρανούς, συμβάλλοντας να φτάσουμε στην τελική ειρήνη».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε αρκετά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας και ενός «σχεδίου ευημερίας».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ, πραγματοποίησε αρκετές συναντήσεις με τους Ευρωπαίους, μεταξύ άλλων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και με τους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, εκφράζοντας την αισιοδοξία του λόγω της θετικής προσέγγιση όλων των πλευρών.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αρκετούς κρίσιμους άξονες εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του διμερούς πλαισίου μας για εγγυήσεις ασφαλείας και ενός σχεδίου ευημερίας. Η Συμμαχία εξέδωσε επίσης ανακοίνωση που περιγράφει το πλαίσιο της για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Συμφωνούμε με τη Συμμαχία ότι οι ανθεκτικές εγγυήσεις ασφάλειας και οι ισχυρές δεσμεύσεις για ευημερία είναι απαραίτητες για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια», έγραψε ο Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με την ουκρανική αντιπροσωπεία θα συνεχιστούν σήμερα το βράδυ και αύριο, «και ελπίζουμε να επιτύχουμε επιπλέον θετική δυναμική στο άμεσο μέλλον».

Today, the US delegation met in Paris with the constituents of the Coalition of the Willing as well as the Ukrainian delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.



The US delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, General Alex Grynkewich,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 6, 2026

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν εκτός από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο στρατηγό Άλεξ Γκρίνκεβιτς, ο πρέσβη Τσαρλς Κούσνερ και π σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρουένμπαουμ.

