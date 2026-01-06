Μακρόν: Αυθεντική η στήριξη των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στις εγγυήσεις ασφαλείας που προβλέπονται για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας είναι αυθεντική και αξιόπιστη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

Όπως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, οι ΗΠΑ διευκρίνισαν τη μορφή της συμμετοχής τους στις εγγυήσεις ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της γραμμής του μετώπου.

«Η στήριξη αυτή είναι πολύ σημαντική για πολλές χώρες», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ο Μακρόν τόνισε ότι «η δήλωση του συνασπισμού των προθύμων αντικατοπτρίζει για πρώτη φορά μια επιχειρησιακή σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού των προθύμων, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ για την οικοδόμηση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Επεσήμανε δε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ που συζητήθηκαν ισοδυναμούν με το «backstop» που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας επιδιώκουν εδώ και καιρό.

Πηγή: skai.gr

