Τραμπ: «Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, διαφορετικά εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής σε βάρος του.

«Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές… θα βρουν έναν λόγο να με παραπέμψουν», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς. «Εμείς δεν τους παραπέμπουμε, ξέρετε γιατί; Γιατί είναι πιο σκληροί από εμάς. Θα έπρεπε να είχαμε παραπέμψει τον Τζο Μπάιντεν για εκατό διαφορετικά πράγματα. Είναι σκληροί και έξυπνοι, αλλά ευτυχώς για εσάς είναι απαίσια η πολιτική τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε αρκετούς τομείς στους οποίους -όπως είπε- θα πρέπει να εστιάσουν οι Ρεπουμπλικανοί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, με βασικότερο όλων τον τομέα της υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρέως δημοφιλείς φοροαπαλλαγές των ασφαλίστρων του Affordable Care Act (ACA) έληξαν στο τέλος του περασμένου έτους και οι Αμερικανοί βουλευτές αναζητούν πλέον σχέδιο ώστε να αποτραπεί η εκτίναξη των ασφαλίστρων για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, αναμένεται να φέρει αυτή την εβδομάδα προς ψήφιση νομοσχέδιο των μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών που θα παρατείνει τις επιδοτήσεις του Obamacare για τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να αναλάβουν δράση για την επίλυση του θέματος. «Βρείτε λύση. Αφήστε τα κονδύλια να κατευθύνονται απευθείας στον κόσμο», σημείωσε, αναφερόμενος στη δική του πρόταση να δημιουργηθούν λογαριασμοί αποταμίευσης υγείας για τα άτομα χαμηλού εισοδήματος, ώστε να χρησιμοποιούνται για ιατρικά έξοδα.

«Δεν πρέπει να μένει καθόλου χρήμα στις ασφαλιστικές εταιρείες», δήλωσε ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές. «Αυτούς [τους Δημοκρατικούς] τους έχουν “αγοράσει” οι ασφαλιστικές εταιρείες. Εσείς δεν παίρνετε χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτοί παίρνουν. Παίρνουν τεράστια ποσά. Είναι ο μεγαλύτερος δωρητής τους. Θα προσπαθήσουν να σας πολεμήσουν, αλλά δεν μπορούν να κερδίσουν τη μάχη αν το εξηγήσετε: τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας στους ανθρώπους».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη και πάλι σε αρκετά αβάσιμα σχόλια για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι είναι «στημένες» ή «διαβλητές», ενώ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του ότι στις εκλογές του 2020 σημειώθηκε «νοθεία» - ισχυρισμός που αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της πέμπτης επετείου της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου.

«Βίαιος τύπος» ο Μαδούρο

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα στο Καράκας «καταπληκτικά» και την όλη επιχείρηση «ιδιοφυή» από πλευράς τακτικής.

«Ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτείτε το εξής: από εμάς δεν σκοτώθηκε κανείς. Και από την άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό Κουβανών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. «Ήξεραν ότι ερχόμαστε και ήταν προστατευμένοι, ενώ οι δικοί μας δεν ήταν. Ξέρετε, οι δικοί μας πηδάνε από ελικόπτερα… ήταν τόσο ιδιοφυές».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «βίαιο τύπο» τον ανατραπέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για τον οποίο είπε: «Ανεβαίνει εκεί πάνω και προσπαθεί να μιμηθεί λίγο τον χορό μου, αλλά είναι βίαιος τύπος και έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έψεξε μάλιστα τους Δημοκρατικούς για την απροθυμία τους να τον συγχαρούν για τη σύλληψη του Μαδούρο, παρότι έχουν πολλάκις καταδικάσει το καθεστώς του Βενεζουελάνου ηγέτη.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να πουν, ξέρετε, “έκανες εξαιρετική δουλειά”», σημείωσε ο Τραμπ.

«Δεν θα ήταν καλό; Εγώ θα το έλεγα αυτό αν έκαναν καλή δουλειά -η φιλοσοφία μας είναι τόσο διαφορετική- αλλά αν έκαναν καλή δουλειά, θα χαιρόμουν για τη χώρα. Κυνηγούσαν αυτόν τον τύπο για χρόνια και χρόνια και χρόνια, και ήταν βίαιος τύπος», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει συνάντηση με Αμερικανούς επικεφαλής/στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας. «Ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Έχουμε πολύ πετρέλαιο να αντλήσουμε, κάτι που θα ρίξει ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προαναγγέλλοντας τα σχέδιά του να ανακτήσει τον έλεγχο της παραγωγής στη Βενεζουέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.