Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν τη νύκτα κατά του χριστιανικού χωριού της Ταϊμπέχ, στον κεντρικό τομέα της Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση τη νύκτα κατά του παλαιστινιακού χριστιανικού χωριού της Ταϊμπέχ, πυρπολώντας παλαιστινιακά αυτοκίνητα, εκτόξευσαν ρατσιστικές απειλές στα εβραϊκά κατά κατοικιών και περιουσιακών στοιχείων», διευκρίνισε η Παλαιστινιακή Αρχή στο Χ.

Illegal Israeli settlers attack Christian village of Taybeh near Ramallah, West Bank



◾️ Settlers set fire to two vehicles, including one owned by a Christian journalist and another by a village council member



◾️ Rocks thrown at homes, hateful graffiti sprayed on walls pic.twitter.com/yRmKUfAht1 — Anadolu English (@anadoluagency) July 28, 2025

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν σύνθημα σε τοίχο: «Αλ-Μουγαγέρ, θα το μετανιώσεις». Είναι το όνομα γειτονικού χωριού που έχει γίνει επίσης κατά το παρελθόν στόχος επιθέσεων των ισραηλινών εποίκων.

Israeli settlers terrorized the Christian village of Taybeh in the West Bank, setting vehicles ablaze, hurling stones at homes, and writing threatening graffiti.



Christians have experienced daily aggression from Jewish settlers while Israel’s government has done nothing to stop… pic.twitter.com/7uhd7jH8OP — AF Post (@AFpost) July 28, 2025

🚨Israeli Settler Terrorism: Photos from the Christian village of Taybeh near Ramallah in the West Bank, after Israeli settlers stormed it last night—attacking homes, burning vehicles, and spraying hateful graffiti on the walls. pic.twitter.com/rPfYREBo8e — Ihab Hassan (@IhabHassane) July 28, 2025

«Είτε επιτίθενται κατά χριστιανικού χωριού είτε κατά μουσουλμανικών παλαιστινιακών κοινοτήτων κτηνοτρόφων, οι εξτρεμιστές έποικοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι ο θεός τους έδωσε τη γη αυτή. Αλλά δεν είναι τίποτε παραπάνω από εγκληματίες και απορρίπτονται από όλες τις θρησκείες», έγραψε στο Χ ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ.

Η Ταϊμπέχ είναι ένα παλαιστινιακό χωριό 1.300 κατοίκων, αποκλειστικά χριστιανών (στην κεντρική φωτογραφία το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου). Το χωριό είναι γνωστό ως τόπος προσκυνήματος, αλλά και για το παλιότερο ζυθοποιείο των παλαιστινιακών εδαφών.

Πολλοί από τους κατοίκους του χουν διπλή παλαιστινιακή και αμερικανική υπηκοότητα.

Τα τελευταία χρόνια, το χωριό της Ταϊμπέχ έχει γίνει στόχος πλήθους επιθέσεων, κυρίως εμπρησμών κατά αρχαίας βυζαντινής εκκλησίας.

Στα γειτονικά χωριά, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου και αποθήκες καταστράφηκαν από τους Εβραίους εποίκους.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκε στις 19 Ιουλίου την Ταϊμπέχ και κατήγγειλε τις επιθέσεις.

Στις 23 Ιουλίου, περισσότεροι από 70 ισραηλινοί βουλευτές ψήφισαν έκκληση προς την κυβέρνηση Νετανιάχου να προσαρτήσει την Δυτική Οχθη. Το κείμενο δεν έχει νομική ισχύ, αλλά πρόθεσή του είναι να αποτυπώσει «το φυσικό, ιστορικό και έννομο δικαίωμα» του Ισραήλ επί του παλαιστινιακού εδάφους.

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο έποικοι είναι εγκατεστημένοι στους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς που έχουν οικοδομηθεί κυρίως κατά την τελευταία 20ετία στην κατεχόμενη από το 1967 από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

