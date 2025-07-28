Λογαριασμός
Iσραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε χριστιανικό χωριό στη Δυτική Οχθη - Βίντεο, φωτογραφίες

Τα τελευταία χρόνια, το χριστιανικό χωριό της Ταϊμπέχ έχει γίνει στόχος πλήθους εβραϊκών επιθέσεων, κυρίως εμπρησμών

ταιμπεχ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν τη νύκτα κατά του χριστιανικού χωριού της Ταϊμπέχ, στον κεντρικό τομέα της Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Παλαιστινιακή Αρχή. 

«Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση τη νύκτα κατά του παλαιστινιακού χριστιανικού χωριού της Ταϊμπέχ, πυρπολώντας παλαιστινιακά αυτοκίνητα, εκτόξευσαν ρατσιστικές απειλές στα εβραϊκά κατά κατοικιών και περιουσιακών στοιχείων», διευκρίνισε η Παλαιστινιακή Αρχή στο Χ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν σύνθημα σε τοίχο: «Αλ-Μουγαγέρ, θα το μετανιώσεις». Είναι το όνομα γειτονικού χωριού που έχει γίνει επίσης κατά το παρελθόν στόχος επιθέσεων των ισραηλινών εποίκων.

«Είτε επιτίθενται κατά χριστιανικού χωριού είτε κατά μουσουλμανικών παλαιστινιακών κοινοτήτων κτηνοτρόφων, οι εξτρεμιστές έποικοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι ο θεός τους έδωσε τη γη αυτή. Αλλά δεν είναι τίποτε παραπάνω από εγκληματίες και απορρίπτονται από όλες τις θρησκείες», έγραψε στο Χ ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ.

Η Ταϊμπέχ είναι ένα παλαιστινιακό χωριό 1.300 κατοίκων, αποκλειστικά χριστιανών (στην κεντρική φωτογραφία το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου).  Το χωριό είναι γνωστό ως τόπος προσκυνήματος, αλλά και για το παλιότερο ζυθοποιείο των παλαιστινιακών εδαφών.

Πολλοί από τους κατοίκους του χουν διπλή παλαιστινιακή και αμερικανική υπηκοότητα.

Τα τελευταία χρόνια, το χωριό της Ταϊμπέχ έχει γίνει στόχος πλήθους επιθέσεων, κυρίως εμπρησμών κατά αρχαίας βυζαντινής εκκλησίας.

Στα γειτονικά χωριά, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου και αποθήκες καταστράφηκαν από τους Εβραίους εποίκους.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκε στις 19 Ιουλίου την Ταϊμπέχ και κατήγγειλε τις επιθέσεις.

Στις 23 Ιουλίου, περισσότεροι από 70 ισραηλινοί βουλευτές ψήφισαν έκκληση προς την κυβέρνηση Νετανιάχου να προσαρτήσει την Δυτική Οχθη. Το κείμενο δεν έχει νομική ισχύ, αλλά πρόθεσή του είναι να αποτυπώσει «το φυσικό, ιστορικό και έννομο δικαίωμα» του Ισραήλ επί του παλαιστινιακού εδάφους.

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο έποικοι είναι εγκατεστημένοι στους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς που έχουν οικοδομηθεί κυρίως κατά την τελευταία 20ετία στην κατεχόμενη από το 1967 από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

