Τελεσίγραφο Τραμπ σε Πούτιν από τη Σκωτία

Ακόμη και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται επί βρετανικού εδάφους, στην τελευταία ημέρα της 5ημερης… ιδιωτικής επίσκεψής του στη χώρα. Παιχνίδια γκολφ, εγκαινίαση ενός νέου γηπέδου, συναντήσεις με ηγέτες της χώρας αλλά και της ΕΕ, εμπόριο, μετανάστευση, ζητήματα όπως η Γάζα και η Ουκρανία. Μοιάζει αυτή η επίσκεψη να τα είχε όλα, με πιο χαρακτηριστικό το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.



«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Πούτιν, γι' αυτό θα πρέπει να μειώσω τις 50 ημέρες που του είχα δώσει σε αρκετά λιγότερες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ ενώ στεκόταν όρθιος έξω από το ξενοδοχείο του στο Τέρνμπερι της Σκωτίας και έχοντας δίπλα του τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τη σύζυγο αυτού, Βικτώρια Στάρμερ.



Λίγη ώρα αργότερα, το τελεσίγραφο έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένο, τονίζοντας ότι «ο Πούτιν πρέπει να συμφωνήσει για κατάπαυση του πυρός σε 10 ή 12 ημέρες» καθώς όπως πρόσθεσε «δεν υπάρχει λόγος» για περισσότερη αναμονή. Υπενθυμίζεται ότι η προειδοποίηση των 50 ημερών είχε γίνει πριν από δύο εβδομάδες, ενώ καμία πρόοδος για επίτευξη ειρήνης δεν έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε και ο Τραμπ.

Ευχαριστίες Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο Τραμπ για την «ξεκάθαρη και αποφασιστική» στάση του, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση «εξαιρετικά σημαντική». Βρισκόμαστε λοιπόν εν αναμονή επιβεβαίωσης του περιθωρίου, αλλιώς η Μόσχα έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρότατες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς.



Όμως οι δηλώσεις του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Μπόλτον, στο ραδιόφωνο των Times βαίνουν προς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «κούφιο» τελεσίγραφο, καθώς θα είχε μεγαλύτερη σημασία να εστίαζε στις επιπτώσεις, παρά στο σφιχτό χρονικό περιθώριο.



Όπως εξήγησε, οι δασμοί δεν είναι τόσο σημαντικοί για τη Ρωσία, καθώς το ποσοστό εξαγωγών προς την Αμερική είναι μικρό, ενώ όσο αφορά τους δευτερογενείς δασμούς, οι μόνες «σημαντικές» χώρες είναι η Ινδία και η Κίνα, «οι οποίες δεν φαίνεται να είναι στο πλάνο του Τραμπ για οικονομικές πιέσεις», όπως τόνισε ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος.

Διπλωματική επιτυχία Στάρμερ

Πάντως, Βρετανοί σχολιαστές σήμερα παρουσιάζουν τη συνάντηση των δύο ηγετών ως μια ακόμα διπλωματική επιτυχία για τον Στάρμερ. Μεταξύ άλλων, και αφότου ο Τραμπ επεσήμανε τη βαθύτατη εκτίμηση που έχει για τον Βρετανό πρωθυπουργό, υπήρξε αλλαγή του Τραμπ για την κατάσταση στη Γάζα. Όπως δήλωσε, «δεν μπορείς να προσποιηθείς τέτοια λιμοκτονία», ενώ έγιναν αναφορές για τα πλάνα ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.



Η ημέρα σήμερα είναι σφιχτή στο εσωτερικό, με τον Στάρμερ να συγκαλεί έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στις 14:00 ώρα Αγγλίας, για να παρουσιάσει το πλάνο για τη Γάζα, σε έναν δρόμο που θα πιέσει για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.



Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σούινι βρίσκεται στην ατζέντα της τελευταίας συνάντησης του Αμερικανού προέδρου πριν φύγει από τη χώρα και στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι δασμοί στο ουίσκι.



Και αν και λίγα πράγματα συζητήθηκαν για το εμπόριο στη συνάντηση Στάρμερ – Τραμπ, υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, μόλις τον Σεπτέμβριο επιστρέφει και πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη, που συμπεριλαμβάνει ακόμα και τον βασιλιά Κάρολο.

Πηγή: Deutsche Welle

