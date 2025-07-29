Η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς αναχώρησε σήμερα από την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, με προορισμό την Τουρκία όπου θα συζητήσει «τις τελευταίες εξελίξεις» μετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξαν οι συνομιλίες με το Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Μοχάμεντ Νταρουίς, τον πρόεδρο του Πολιτικού Γραφείου του κινήματος, η οποία περιλαμβάνει τη διαπραγματευτική ομάδα και τον επικεφαλής της, τον Χαλίλ αλ Χάγια, αναχωρεί από την Ντόχα για την Κωνσταντινούπολη» ανέφερε μια πηγή της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η αντιπροσωπεία θα έχει πολλές συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις οι οποίες «απέτυχαν την περασμένη εβδομάδα», πρόσθεσε.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών του Ισραήλ και της Χαμάς με σκοπό την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων κράτησαν δύο εβδομάδας. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Χαμάς «δεν ήθελε την ειρήνη» και «ήθελε να πεθάνει». Την προηγουμένη, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή ανήγγειλε την αποτυχία των συνομιλιών και αμφισβήτησε την «καλή θέληση» της Χαμάς.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι τελευταίες συζητήσεις αφορούσαν την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας. Άλλα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης εξέφρασαν έκπληξη για τις αμερικανικές δηλώσεις, καθώς θεωρούσαν ότι σημειωνόταν πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ απέρριψε τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Εάν το Ισραήλ σταματούσε τον πόλεμο ενώ η Χαμάς παραμένει στην εξουσία στη Γάζα και κρατά ακόμη ομήρους, αυτό θα ήταν μια «τραγωδία», είπε.

