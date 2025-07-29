Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος ακτιβιστής σκοτώνεται από ισραηλινούς εποίκους

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι αγωνιστής εναντίον της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη σκοτώθηκε από εποίκους, ενώ η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε από την πλευρά της σε έρευνα σε εξέλιξη, χωρίς να επιβεβαιώσει πως διαπράχτηκε φόνος.

«Το υπουργείο Παιδείας (...) και η κοινότητα των εκπαιδευτικών θρηνούν τον μάρτυρα Άουντα Μουχάμαντ Χαθαλίν», ανέφερε το υπουργείο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο εκπαιδευτικός (...) σκοτώθηκε από εποίκους» χθες Δευτέρα «κατά τη διάρκεια επίθεσής τους εναντίον του χωριού Ουμ αλ Χαΐρ», κοντά στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, πρόσθεσε.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο νωρίτερα για έρευνα σε εξέλιξη έπειτα από «συμβάν κοντά στην τοποθεσία Καρμέλ», ισραηλινό οικισμό που γειτονεύει με το Ουμ αλ Χαΐρ.

«Ισραηλινός πολίτης προσήχθη επιτόπου, κατόπιν συνελήφθη από την αστυνομία για να ανακριθεί (...) Μετά το συμβάν, διαπιστώθηκε ο θάνατος ενός Παλαιστινίου. Η ακριβής εμπλοκή του στο συμβάν τελεί υπό επαλήθευση», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Ο Άουντα Χαθαλίν ήταν κάτοικος της περιοχής Μασάφερ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας. Μαζί με συντοπίτες του, συμμετείχε στην προσπάθεια να αναδειχτεί η τύχη της περιοχής αυτής, που έχει κηρυχτεί στρατιωτική ζώνη από τις αρχές του Ισραήλ.

Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, το ισραηλινό ανώτατο δικαστήριο έδωσε δίκιο το 2022 στον ισραηλινό στρατό, απόφαση που άνοιξε τον δρόμο στην εκδίωξη των κατοίκων οκτώ χωρών στην περιοχή.

Ο Άουντα Χαθαλίν είχε συνεργαστεί με τους δημιουργούς του πρόσφατα βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, που ήταν αφιερωμένο στον αγώνα των Παλαιστινίων στην περιοχή αυτή, τόνισε ο συνδημιουργός του Γιουβάλ Αβραάμ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επεισόδια έπειτα από πετροβολήματα.

Περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη και ανάμεσά τους περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Η βία στη Δυτική Όχθη, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα του οποίου ήταν άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 966 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στην άλλη πλευρά το ίδιο διάστημα τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

