Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων κατευθύνονται προς την Ιορδανία, προκειμένου να υποστηρίξουν την «αερογέφυρα» για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο ιορδανικής πρωτοβουλίας, δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β'.

Τα αεροσκάφη τύπου Α400Μ αναμένεται να ξεκινήσουν την αποστολή τους το αργότερο το Σάββατο, «ενδεχομένως και ήδη αύριο», επισήμανε ο κ. Μερτς και τόνισε την κυρίως συμβολική σημασία της επιχείρησης. «Αυτό το έργο μπορεί να έχει μόνο μια μικρή ανθρωπιστική συμβολή, αλλά στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα. Είμαστε εδώ, είμαστε στην περιοχή και βοηθούμε», πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ιορδανίας στην περιοχή, ο κ. Μερτς έκανε ρόλο για «ουσιαστικό εταίρο» της Γερμανίας, για «αξιόπιστο» σύμμαχο στη μάχη κατά του ισλαμισμού και για «άγκυρα σε μια περιοχή η οποία δεν είναι τόσο ήρεμη» και εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπο του ιορδανού μονάρχη. Ο καγκελάριος επανέλαβε την γερμανική θέση υπέρ μιας λύσης δύο κρατών, τόνισε ωστόσο ότι δεν θεωρεί μια αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως το σωστό βήμα βραχυπρόθεσμα. «Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία βήματα» στην πορεία προς τα δύο κράτη, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε επίσης τις προτεραιότητες για την περιοχή: Κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, απελευθέρωση των ομήρων - ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και Γερμανοί - , αφοπλισμός της Χαμάς και άμεση βελτίωση της καταστροφικής κατάστασης στην Γάζα. «Χαιρετίζουμε τα πρώτα βήματα της ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά χρειάζεται να ακολουθήσουν πολλά, προκειμένου η Γάζα να αποκτήσει πολιτική προοπτική για διαρκή ειρήνη», συνέχισε ο καγκελάριος και υπογράμμισε ότι το Βερολίνο καταδικάζει την πολιτική εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και οποιαδήποτε προσπάθεια προσάρτησης της περιοχής. Όπως είπε, είναι πιθανό την επόμενη εβδομάδα να μεταβούν στο Ισραήλ οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας

«Ο πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα πρέπει να σταματήσει. Η ανθρωπιστική καταστροφή έχει φθάσει σε ανείπωτο επίπεδο», δήλωσε από την πλευρά του ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' και κάλεσε την διεθνή κοινότητα να δράσει με σπουδή και ενότητα για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού. «Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να πολιτικοποιείται», πρόσθεσε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Γερμανία για την υποστήριξή της, τόσο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα όσο και για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

