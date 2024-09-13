Με συγκρατημένη δυσπιστία αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, οι περισσότεροι Γάλλοι τον νέο πρωθυπουργό της χώρας Μισέλ Μπαρνιέ (Michel Barnier) τον οποίο διόρισε πρόσφατα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πολιτικό βαρόμετρο του Elabe για την εφημερίδα « Les Echos », ο νέος πρωθυπουργός, μια εβδομάδα μετά τον διορισμό του, χαίρει της εμπιστοσύνης του 31% των ερωτηθέντων έναντι 48% που δήλωσαν ότι δεν τον εμπιστεύονται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Elabe Μπερνάρ Σανανέ, ο Μισέλ Μπαρνιέ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους ψηφοφόρους της δεξιάς και της ακροδεξιάς, λιγότερο δημοφιλής στους ψηφοφόρους του Μακρόν και ελάχιστα δημοφιλής στους ψηφοφόρους της αριστεράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η προσωπικότητα του Μπαρνιέ είναι αρκετά ευπρόσδεκτη, αλλά πρέπει ακόμα να πείσει για τον πολιτικό του προσανατολισμό» Όπως παρατηρεί, «θα κριθεί για την ικανότητά του να ενσαρκώσει μια αλλαγή, σε σχέση με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική, και για την ανεξαρτησία του σε σχέση με τον Μακρόν και την Λεπέν».

Σε ό,τι αφορά τον Εμάνουελ Μακρόν, ο Μπερνάρ Σανανέ αναφέρει ότι «είναι ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος» και πως «το γεγονός ότι δείχνει σημάδια να θέλει να αλλάξει τη διαχείριση της εξουσίας του, με έναν πρόεδρο που προεδρεύει και έναν πρωθυπουργό που κυβερνά, δεν μειώνει την ένταση εναντίον του».

«Το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του, η αναποφασιστικότητά του και η έλλειψη σεβασμού για τα αποτελέσματα των εκλογών συγκαταλέγονται στις επικρίσεις των Γάλλων εναντίον του», αναφέρει επίσης ο Μπερνάρ Σανανέ, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό των Γάλλων που δηλώνουν ότι «δεν τον εμπιστεύονται» εκτινάχθηκε κατά 3 μονάδες τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 71%. Αυξήθηκε μάλιστα κατά 5 μονάδες, στο 44%, το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν, ότι "δεν το εμπιστεύονται καθόλου". Πρόκειται για επίπεδα που είναι τα χαμηλότερα από την κρίση των "κίτρινων γιλέκων" του χειμώνα 2018-2019», επισημαίνει το Elabe.

Σύμφωνα εξάλλου με άλλη δημοσκόπηση της Odoxa-Backbone για την εφημερίδα Le Figaro, το 54% των Γάλλων πιστεύει, ότι η επιλογή του Μπαρνιέ «δεν ανταποκρίνεται» στις προσδοκίες τους, ενώ το 65% τάσσεται υπέρ της αποχώρησης του Μακρόν από την προεδρία.

Τέλος το 71% των Γάλλων θεωρεί ότι ο νέος πρωθυπουργός θα εφαρμόσει μια «δεξιά» πολιτική, με το 68% να εκτιμά ότι πάνω από όλα θα είναι μια πολιτική «σύμφωνη με αυτό που θέλει ο Μακρόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.