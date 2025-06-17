Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Φιγιόν κρίθηκε τελεσιδίκως ένοχος στην υπόθεση των εικονικών θέσεων απασχόλησης της συζύγου του Πενελόπ και η ποινή του μειώθηκε στα 4 χρόνια φυλάκισης με αναστολή, καταβολή προστίμου 375.000 ευρώ και 5ετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων μετά την ολοκλήρωση της τρίτης δίκης που όρισε το Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Στις 22 Μαΐου 2022, ο Φρανσουά Φιγιόν, 71 ετών, είχε κριθεί ένοχος και καταδικαστεί σε μονοετή φυλάκιση, καταβολή προστίμου του ιδίου ύψους και 10ετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Στη συνέχεια το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναίρεσε μερικώς τη δικαστική αυτή απόφαση κρίνοντας ειδικότερα ότι η επιβολή ποινής φυλάκισης δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

