Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πιονγκγιάνγκ θα στείλει χιλιάδες στρατιωτικούς του Μηχανικού και εργάτες του βορειοκορεατικού στρατού για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ, η οποία είχε εν μέρει καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι την άνοιξη του 2025.

«Πέντε χιλιάδες άτομα, στο πλαίσιο μιας μεραρχίας εργατών, θα αναλάβουν την ανοικοδόμηση της περιφέρειας του Κουρσκ», επιπλέον «1.000 σκαπανέων» του Μηχανικού, δήλωσε ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού έπειτα από συνομιλία που είχε στην Πιονγκγιάνγκ με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.