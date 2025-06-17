Ένα μυστικό κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιούνταν από την ανώτατη διοίκηση του ιρανικού στρατού έγινε στόχος μιας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Εξουδετερώσαμε το κύριο στρατιωτικό αρχηγείο έκτακτης ανάγκης του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Όντεντ Μπασιούκ σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

Η επίθεση ανάγκασε τα υπόλοιπα μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν να το βάλουν στα πόδια, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Ο Μπάσιουκ λέει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι «έτοιμες να συνεχίσουν να εξαλείφουν τους επικεφαλής της τρομοκρατίας στο Ιράν, έναν προς έναν».

Μετά την επίθεση στο κέντρο διοίκησης, μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Υποστράτηγο Αλί Σαντμάνι, τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή του Ιράν, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο μόνο τέσσερις ημέρες νωρίτερα, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ σκότωσε μεγάλο μέρος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν στις πρώτες επιδρομές του την Παρασκευή και τις επόμενες ημέρες.

«Συνεχίζουμε να πλήττουμε πυρηνικούς στόχους για να εμβαθύνουμε το επίτευγμα, σύμφωνα με ένα σχέδιο και σε χρόνο που μας βολεύει», ανέφερε ο Όντεντ Μπασιούκ.

«Χτυπάμε το τρομοκρατικό καθεστώς, όχι τον λαό, που αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτοί που μας θέτουν σε κίνδυνο είναι η ηγεσία στην Τεχεράνη, όχι οι άνθρωποι που περπατούν στους δρόμους του Σιράζ», συνέχισε.

«Θα παραμείνουμε προετοιμασμένοι σε θέματα άμυνας. Εκτιμώ ότι οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να προσπαθούν να βλάψουν το Ισραήλ», λέει ο Μπασιούκ και υπογράμμισε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις «δεν θα επιτρέψουν σε ένα πυρηνικό Ιράν να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε νεκροταφείο».

Πηγή: skai.gr

