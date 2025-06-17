Όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, εξέδωσε επίσης μια σειρά από δυσοίωνες προειδοποιήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, υποδηλώνοντας ότι το Ιράν πλησίαζε γρήγορα σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή στην προσπάθειά του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα χτυπήματα ήταν απαραίτητα για να προλάβουν αυτό το αποτέλεσμα.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών είχαν καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα – όχι μόνο το Ιράν δεν επιδίωκε ενεργά την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αλλά ήταν επίσης έως και τρία χρόνια μακριά από το να είναι σε θέση κατασκευάσει ένα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τώρα, μετά από ημέρες ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι μέχρι στιγμής, το Ισραήλ μπορεί να έχει καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μόνο κατά λίγους μήνες, σύμφωνα με ένα από αυτά τα άτομα, έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Ακόμα και αν το Ισραήλ έχει προκαλέσει σημαντική ζημιά στις εγκαταστάσεις του Ιράν στο Νατάνζ, οι οποίες στεγάζουν φυγοκεντρητές απαραίτητους για τον εμπλουτισμό ουρανίου, μια δεύτερη, βαριά ενισχυμένη εγκατάσταση εμπλουτισμού στο Φορντόου έχει παραμείνει ουσιαστικά ανέγγιχτη.

Το Ισραήλ δεν έχει την ικανότητα να βλάψει το Φορντόου χωρίς συγκεκριμένα αμερικανικά όπλα και αεροπορική υποστήριξη, λένε οι ειδικοί άμυνας.

«Το Ισραήλ μπορεί να ίπταταιι πάνω από αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, να τις καταστήσει μη λειτουργικές, αλλά αν πραγματικά θέλεις να τις αποσυναρμολογήσεις, τότε χρειάζεται είτε ένα στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ είτε μια συμφωνία», δήλωσε ο Μπρετ ΜακΓκερκ, πρώην κορυφαίος διπλωμάτης στη Μέση Ανατολή υπό τις κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν και αναλυτής του CNN.

Αυτό εγείρει ένα βασικό δίλημμα για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία αγωνίζεται να αποφύγει να εμπλακεί σε έναν δαπανηρό, πολύπλοκο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παρόλο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να εμπλέξει τις ΗΠΑ στις προσπάθειες του Ισραήλ να καταστρέψει την πυρηνική υποδομή του Ιράν, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ μπορεί να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι με αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, δήλωσαν πηγές στο CNN το Σαββατοκύριακο – ιδίως, αμερικανικές βόμβες ικανές να καταστρέψουν υπόγειες εγκαταστάσεις και τα βομβαρδιστικά B-2 που τις μεταφέρουν.

Βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σχοινί που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις μεταξύ συμβούλων διαφορετικών τάσεων, απομονωτιστών και μαχητικών.

«Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό. Θα μπορούσαμε να εμπλακούμε. Αλλά δεν εμπλεκόμαστε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ στο ABC News το πρωί της Κυριακής.

Ο Τραμπ, μιλώντας από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στον Καναδά τη Δευτέρα, προέτρεψε το Ισραήλ και το Ιράν να ξεκινήσουν συνομιλίες «πριν είναι πολύ αργά».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, έχει μεταδώσει μια μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος από την κοινότητα των πολιτικών πληροφοριών όσον αφορά την επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ενόψει της τελευταίας επίθεσης του Ισραήλ, η Κεντρική Διοίκηση είχε εγκρίνει ένα πιο δυσοίωνο χρονοδιάγραμμα, πιστεύοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει ένα επιχειρησιακά έτοιμο πυρηνικό όπλο πιο γρήγορα εάν έσπευδε προς την επίτευξη αυτού του στόχου, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένοι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγού Μάικλ Κουρίλα, έχουν ζητήσει περισσότερους πόρους για να υπερασπιστούν και να υποστηρίξουν το Ισραήλ καθώς συνεχίζει να ανταλλάσσει πυρά με το Ιράν – αν και όχι για να το βοηθήσουν να εξαπολύσει επιθετικές επιθέσεις.

«Ο (Κουρίλα) θα ήθελε να είναι προετοιμασμένος για το πιο δύσκολο ενδεχόμενο», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, αναφερόμενη στην πίεσή του για την τοποθέτηση αμερικανικών όπλων στη Μέση Ανατολή προς υποστήριξη του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ αναδιοργανώνουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται για να διασφαλίσουν την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και να βοηθήσουν στην υπεράσπιση του Ισραήλ εάν χρειαστεί.

Τη Δευτέρα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η Ομάδα Κρούσης του Αεροπλανοφόρου USS Nimitz μετακινείται στη Μέση Ανατολή «χωρίς καθυστέρηση».

Ορισμένα συστήματα των ΗΠΑ, ικανά να αμυνθούν έναντι βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να μετακινηθούν στην ανατολική Μεσόγειο «τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισαν πυραύλους προς υπεράσπιση του Ισραήλ τουλάχιστον δύο φορές το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ίδιες πληροφορίες, διαφορετικά συμπεράσματα

Οι στρατιωτικοί και οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συχνά διαφωνούν ως προς τον τρόπο ερμηνείας των πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν και τις μοιράζονται στενά.

Η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών του Τραμπ, Τούλσι Γκάμπαρντ, κατέθεσε τον Μάρτιο ότι η κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών «συνεχίζει να αξιολογεί ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικ;o όπλο και ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Χαμενεΐ δεν έχει εγκρίνει ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων που ανέστειλε το 2003».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέστηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News σχετικά με το γιατί οι πληροφορίες του Ισραήλ διέφεραν από την κατάθεση της Γκάμπαρντ στο Κογκρέσο.

Ερωτηθείς αν κάτι άλλαξε μεταξύ τέλους Μαρτίου και αυτής της εβδομάδας και αν οι πληροφορίες των ΗΠΑ ήταν λανθασμένες, ο Νετανιάχου είπε: «Οι πληροφορίες που λάβαμε και τις μοιραστήκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απολύτως σαφείς, ήταν απολύτως σαφείς ότι εργάζονταν σε ένα μυστικό σχέδιο για να ενισχύσουν το ουράνιο. Προχωρούσαν πολύ γρήγορα».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ένας κορυφαίος διεθνής εποπτικός φορέας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν είχε συσσωρεύσει αρκετό ουράνιο εμπλουτισμένο σε επίπεδα λίγο κάτω από την ικανότητα όπλων για να κατασκευάσει ενδεχομένως εννέα πυρηνικές βόμβες, κάτι που χαρακτήρισε «θέμα σοβαρής ανησυχίας».

Η πρόκληση, για το Ιράν, είναι η παραγωγή όχι μόνο ενός ακατέργαστου πυρηνικού όπλου – κάτι που οι ειδικοί λένε ότι το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μέσα σε λίγους μήνες εάν το αποφάσιζε – αλλά και η παραγωγή ενός λειτουργικού συστήματος εκτόξευσης-κατεύθυνσης κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Καθώς οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών – και η ΔΟΑΕ – εργάζονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά που έχει προκαλέσει το Ισραήλ στην πυρηνική αρχιτεκτονική του Ιράν, υπάρχει κάποια ανησυχία ότι η επίθεση μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να κάνει αυτό που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα: να επιδιώξει την οπλοποίηση – την κατασκευή του όπλου δηλαδή.

Ωστόσο, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις τελευταίες πληροφορίες, «το Ιράν κλονίζεται. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν την ικανότητα ή την εμπειρία να το κάνουν αυτό πια».

Η ενισχυμένη εγκατάσταση εμπλουτισμού του Ιράν

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη καταστρέψει σοβαρά ίσως το πιο αδιαπέραστο φρούριο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: το Φόρντοου, μια εγκατάσταση εμπλουτισμού θαμμένη βαθιά κάτω από ένα βουνό.

«Επιστρέφουμε σε ένα ερώτημα: Φόρντοου, Φόρντοου, Φόρντοου», δήλωσε ο ΜακΓκερκ στον Wolf Blitzer του CNN τη Δευτέρα.

«Αυτό είναι κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εξαλείψουν. Αυτό είναι κάτι που οι Ισραηλινοί θα δυσκολευτούν πολύ να κάνουν. Αν το Φόρντοου παραμείνει άθικτο, θα μπορούσατε στην πραγματικότητα να έχετε ένα χειρότερο πρόβλημα», είπε ο ΜακΓκερκ. «Θα μπορούσατε στην πραγματικότητα να έχετε το Ιράν πιο επιρρεπές σε πυρηνικά όπλα, ενώ θα έχουν αυτή την υποδομή άθικτη».

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν υποστηρίξει ότι μια διπλωματική λύση θα μπορούσε ακόμα να καρποφορήσει. Αλλά το Ιράν έχει πει στο Κατάρ και το Ομάν ότι δεν θα συζητήσει όσο δέχεται επίθεση από το Ισραήλ, δήλωσε στο CNN ένας περιφερειακός διπλωμάτης και το Ισραήλ έχει κάνει σαφές ότι δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμος τερματισμός της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.