Γαλλία: Προεδρικές εκλογές χωρίς τη Λεπέν

Σεισμός στον πολιτικό κόσμο της Γαλλίας. Με σημερινή απόφαση του δικαστηρίου η Μαρίν Λεπέν δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές του 2027, για τις οποίες μπαίνουν ήδη στη γραμμή, με τις πρώτες ανακοινώσεις τους, οι μελλοντικοί υποψήφιοι.



Η απόφαση αποκλεισμού της Λεπέν εκδόθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης «υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων» ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των κοινοτικών συμβούλων, που απασχολεί τη Γαλλία από το 2011. Τότε η Μαρίν Λεπέν είχε εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Με τη σημερινή απόφαση, η Μαρίν Λεπέν καθώς και 8 συνεργάτες της καταδικάστηκαν για διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Η ποινή που επιβλήθηκε στη Λεπέν

Η ποινή για την πρόεδρο της Εθνικής Συσπείρωσης είναι: 4 χρόνια φυλάκισης εκ των οποίων τα δύο με τη μορφή κατ’ οίκον ηλεκτρονικής κράτησης, 100.000 ευρώ πρόστιμο και 5 χρόνια αδυναμία επιλεξιμότητας που συνοδεύεται από τον όρο «προσωρινή εκτέλεση» Μεταφράζεται σε απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές για 5 χρόνια, καλύπτοντας έτσι και τις προεδρικές του 2027.



Το φόβητρο του νομικού όρου «προσωρινή εκτέλεση» είχε επανειλημμένα απασχολήσει τη Λεπέν, η οποία ως δικηγόρος υπερασπίσθηκε η ίδια την υπόθεσή της. Είχε μιλήσει για «απειλή θανάτου» του κόμματος, ή για «απειλή πολιτικής εκτέλεσης» της ίδιας. Διατήρησε όμως μια ήρεμη στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δικαστές δεν θα έφταναν σε αυτό το άκρο.



Η «απειλή» όμως επιβεβαιώθηκε σήμερα, που αποτελεί σημαντικό κτύπημα για το πολιτικό μέλλον της Λεπέν. Ακόμα και εάν προχωρήσει σε έφεση, η μη επιλεξιμότητα παραμένει λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας.

Το ερώτημα των Γάλλων

Και το ερώτημα των Γάλλων επίσης παραμένει : Πως είναι δυνατόν τα σχεδόν 12 εκατομμύρια των εκλογέων, που ψήφισαν για την Εθνική Συσπείρωση στις τελευταίες εκλογές, να στερηθούν της δυνατότητας να επιλέξουν το φαβορί τους, την εποχή μάλιστα που με τελευταία δημοσκόπηση η Μαρίν Λεπέν έχει φτάσει το 37% των προτιμήσεων.



Έτσι έχουν φουντώσει τα σχόλια και οι συζητήσεις «για υπερβολικό γλίστρημα της εξουσίας στα χέρια των δικαστών», καθώς και για προτάσεις αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας που γεννήθηκε επί εποχής Φρανσουά Ολάντ και ύστερα από το σκάνδαλο φοροδιαφυγής του τότε υπουργού Οικονομίας Ζερόμ Καουζάκ.



Η Μαρίν Λεπέν, που έφθασε στο δικαστήριο στις 10 το πρωί, κάθισε στα πρώτα έδρανα και για σχεδόν δυόμισι ώρες προσηλώθηκε στα λόγια της προέδρου που εξηγούσε τα κίνητρα του δικαστηρίου για την απόφαση, έφυγε από την αίθουσα πριν από την τελική λήξη, χωρίς την παραμικρή δήλωση.

