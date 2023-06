Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε παιδική χαρά με θύματα παιδιά στη Γαλλία - Δείτε βίντεο

Αιτών άσυλο που δηλώνει Σύρος επιτέθηκε σήμερα με μαχαίρι στη γαλλική πόλη Ανεσί, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους μεταξύ των οποίων τέσσερα μικρά παιδιά προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε παιδιά περίπου τριών ετών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παιδική χαρά στο μεγάλο πάρκο που γειτνιάζει με τη λίμνη του Ανεσί στην ανατολική Γαλλία. Δύο από τα παιδιά και ένας ενήλικας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλα δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «επίθεση απόλυτης δειλίας» στο Ανεσί. «Παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε κατάσταση σοκ», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.