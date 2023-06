Σοκ στη Γαλλία: Άνδρας εισέβαλε σε παιδική χαρά και επιτέθηκε με μαχαίρι σε παιδιά -Τρία σε κρίσιμη κατάσταση - Δείτε βίντεο

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε παιδιά που βρισκόντουσαν σε παιδική χαρά σε μια πλατεία στην περιοχή της λίμνης Annecy, την Πέμπτη το πρωί, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Gerald Darmanin. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες τρία από τα παιδιά που χτύπησε ο δράστης είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, ανάμεσά τους δύο ενήλικες με το τοπικό μέσο BFM TV να επισημαίνει ότι τα παιδιά ήταν περίπου τριών ετών.

Ο Gerald Darmanin ανέφερε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν από ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι σε μια πλατεία στο Annecy», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

#BREAKING: Syrian man arrested over mass stabbing attack at local playground in south-eastern French town of Annecy in Alps - Le Dauphiné Libéré pic.twitter.com/5uubBGXTx4