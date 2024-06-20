Αγόρια ηλικίας 13 ετών σε προάστιο του Παρισιού κατηγορήθηκαν για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και επίθεση με θρησκευτικά κίνητρα σε βάρος της, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές την Τετάρτη.

Το περιστατικό, συνέβη στην πόλη Courbevoie το Σάββατο 15/6, όταν και το νεαρό κορίτσι, εβραϊκής καταγωγής, προσεγγίστηκε σε πλατεία όπου βρισκόταν με φίλο του, από τρία γνωστά της παιδιά ηλικίας 13 και 12 χρονών αντίστοιχα.

Την απομόνωσαν σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη και εκεί έγινε η σεξουαλική κακοποίηση από τους δύο 13χρονους, ενώ ο 12χρονος παρακολούθησε και πιθανότατα μαγνητοσκόπησε το συμβάν.

Το κορίτσι κατήγγειλε τον βιασμό στις τοπικές αρχές και οι δράστες συνελήφθησαν, σύμφωνα με το γραφείο της περιφερειακής εισαγγελίας.

Μεταξύ άλλων είπε πως την έβρισαν επειδή είναι Εβραία.

«Με ρώτησαν γιατί δε μιλάω για τη θρησκεία μου» είπε τονίζοντας ότι πιθανότατα ένα από τα κίνητρα ήταν αντισημιτικά, γεγονός το οποίο επεσήμαναν και οι γονείς της.

Τους ανήλικους βαραίνουν σωρεία κατηγοριών συμπεριλαμβανομένου του ομαδικού βιασμού σε ανήλικο κάτω των 15 ετών, της βίας και της δημόσιας προσβολής με κίνητρο τη θρησκεία, των απειλών για θάνατο, της απόπειρας εκβιασμού και της παράνομης εγγραφής ή μετάδοσης σεξουαλικών εικόνων.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένο σοκ και ανησυχία καθώς μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, αυξήθηκαν οι αντισημιτικές επιθέσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι τα σχολεία στη Γαλλία απειλούνται από τη «μάστιγα του αντισημιτισμού» με αφορμή το περιστατικό.

Ζήτησε δε από την υπουργό Παιδείας Nicole Belloubet να διασφαλίσει ότι τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί στα σχολεία διάλογος για τα θέματα του ρατσισμού και του μίσους κατά των Εβραίων, ώστε να αποτραπεί η «διείσδυση» στις σχολικές αίθουσες «μισητού λόγου με σοβαρές συνέπειες».

Η κ. Belloubet έγραψε αργότερα στο X: «Δεν υπάρχει όριο στη φρίκη… Βιασμός, αντισημιτισμός: κάθε μέρος αυτού του εγκλήματος είναι αποκρουστικό».

L'horreur n'a plus de limites.



Viol, antisémitisme : tout est abominable dans ce crime commis à Courbevoie contre une jeune fille de 12 ans.



Je pense à elle et à ses proches. Justice, École, République : une seule réponse contre la barbarie. — Nicole Belloubet (@NBelloubet) June 19, 2024

Ο πρωθυπουργός Gabriel Attal χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως κατάπτυστη, αφόρητη και ανείπωτη» και μιλώντας στο TF1 συνόψισε πως ο αντισημιτισμός βρίσκεται και πάλι σε έξαρση στη χώρα.

Ο Αρχιραββίνος της Γαλλίας Haim Korsia δήλωσε «τρομοκρατημένος».

«Η δικαιοσύνη πρέπει να τιμωρήσει αυστηρά τους δράστες αυτής της απεχθούς πράξης. Κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αυτό το πρωτοφανές αντισημιτικό κύμα», έγραψε ο κ. Korsia στο X.

Horrifié.



La justice devra sanctionner avec fermeté les auteurs de cet acte abject.



Nul ne saurait être dédouané face à ce déferlement antisemite sans précédent.



Nul ne peut ignorer que les pourfendeurs de haine ont aussi leur part de responsabilité. https://t.co/dHJdRApgod — Haïm Korsia (@HaimKorsia) June 18, 2024

