Ρώσοι ανέφεραν σήμερα ότι αντιμετώπισαν ορισμένα προβλήματα με τις διαδικτυακές πληρωμές στις μεγαλύτερες τράπεζες, μετά από επίθεση DDoS που δέχθηκαν οι ρωσικές τράπεζες, αναφέρει η εφημερίδα Kommersant.

Τουλάχιστον μια ρωσική τράπεζα ενημέρωσε τους πελάτες της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με την αποστολή μηνυμάτων με κωδικούς που επιβεβαιώνουν τις πληρωμές, ανέφερε δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters.

Η εφημερίδα Kommersant γράφει πως Ρώσοι πολίτες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα κάνοντας χρήση των ιστότοπων των μεγαλύτερων τραπεζών, όπως επίσης και με την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και τα μεγαλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Επικαλείται τον φορέα διαχείρισης καρτών πληρωμών της Ρωσίας, ο οποίος δήλωσε ότι η διαταραχή ήταν σύντομη και ότι το σύστημα γρήγορων πληρωμών λειτουργεί πλέον κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

