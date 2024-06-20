Ντονέτσκ: 3 νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα ένα χωριό στην ανατολική ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις, ανάμεσά τους ένα παιδί, ανέφεραν ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.

Το χωριό Ρόζκισνε, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 χλμ από την πρώτη γραμμή του μετώπου, έγινε στόχος βομβαρδισμού, ανέφεραν περιφερειακοί εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το σύστημα Smerch για εκτόξευση πυρομαχικών διασποράς.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα 14χρονο αγόρι που νοσηλεύεται. Τέσσερα σπίτια, αυτοκίνητα και ένας αγωγός φυσικού αερίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

