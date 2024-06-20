ΕΟΔΥ: Εντοπίστηκαν νέες παραλλαγες του κορωνοϊού- Αυξήθηκαν οι εισαγωγές

Αύξηση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για SARS-CoV-2 στην κοινότητα.

Ο αριθμός των εισαγωγών με λοίμωξη COVID-19 παρουσίασε αύξηση, φτάνοντας τις 324.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 10 έως 16 Ιουνίου, εντοπίστηκαν και στη χώρα μας τα νέα παραλλαγμένα στελέχη του ιού.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 324.

Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 166 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 225.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν τρεις.

Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν πέντε.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 12.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν πέντε. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν πέντε και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 20.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 παραμένει η JN.1, ενώ στελέχη της BA.2.86 με τις μεταλλάξεις F456L και R346T (νέα κατηγορία παραλλαγμένων στελεχών υπό παρακολούθηση από τις 4/6) εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε πέντε από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν, αύξηση σε τέσσερις και σταθεροποίηση σε μία.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει χαμηλή, κάτω από 10% (εποχικό όριο έναρξης/λήξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC). Στα δείγματα του δικτύου SARI η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά έχουν νοσηλευθεί 148 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 71 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

