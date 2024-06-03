Για τις 12 Ιουνίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη του 59χρονου άνδρα που έκαψε τη σορό του πατέρα του στην αυλή του σπιτιού τους στα 'Ανω Λιόσια.

Το δικαστήριο έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της παρασιώπησης ανεύρεσης νεκρού, της ψευδούς αναφοράς στην αρχή και της παράνομης οπλοκατοχής.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

